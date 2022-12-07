طريقة عمل كب كيك بكريمة الكراميل ببيضة واحدة هش وخفيف بطعم خرافي لا يقاوم

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كب كيك من الحلويات التي تقدم في المناسبات ويحبها الأطفال والكبار ويمكنك إعطائها للأولادك في اللانش بوكس كحلو صحي بدلا من شراء الحلويات الجاهزة التي تحتوي على مواد حافظة تضر بصحة الجسم، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كب كيك بكريمة الكراميل بمقادير مضبوطة وطعم شهي لا يقاوم فتابعونا. طريقة عمل كب كيك بكريمة الكراميل المكونات: كوب وربع دقيق.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب سكر.

ثلث كوب زيت.

نصف كوب حليب.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح. مكونات كريمة الكراميل: نصف كوب سكر.

ربع كوب حليب.

ملعقة صغيرة نشا.

نصف كوب كريم شانتيه.

نصف كوب ماء مثلج.

فورماسيل للتزيين. طريقة التحضير: نقوم بنخل الدقيق مع رشة الملح والبيكنج بودر ثم نضيف البيضة في الخلاط الكهربائي مع الحليب والفانيليا والزيت.

نخفق المكونات لعدة دقائق ثم نضيف السكر ونستمر في الخفق حتى يذوب ثم نصب الخليط على الدقيق ونقلب حتى نحصل على قوام كريمي.

نجهز صينية كب كيك وندهنها بالزيت أو الزبدة ثم نصب كمية مناسبة من العجينة داخل كل واحدة وندخلها إلى فرن ساخن مسبقا.

تترك 20 إلى 30 دقيقة حتى تنضج ثم توضع جانبا لكي تهدأ والآن نجهز الكراميل من خلال وضع السكر في قدر على نار متوسطة حتى يصبح لونه ذهبي.

نذوب النشا مع الحليب ثم نضع هذا المزيج فوق السكر ونقلب بشكل مستمر حتى تغلي المكونات ثم نتركها جانبا لكل تبرد.

نخفق الكريم شانتيه مع الماء المثلج ثم نضيف الكراميل ونخفق مرة ثانية والآن نضع الكريمة في كيس حلواني من أجل التزيين.

نضع الكب كيك في أطباق التقديم ونضع على الوجه هذه الكريمة اللذيذة ثم نرش القليل من الفورماسيل وتقدم مع كوب من الشاي وبالهنا والشفا. كب كيك الكراميل المكونات: 3 أكواب دقيق منخول.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

ثلث كوب زبدة لينة.

كوب وثلاثة أرباع سكر.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب وربع حليب. مكونات الكريمة: نصف كوب سمنة.

4 أكواب سكر بودرة.

رشة ملح.

كوب حليب.

نصف كوب زبدة لينة. طريقة التحضير: وعاء عميق ونضع بداخله البيضة مع الحليب والفانيليا ثم نضيف السكر والزبدة ونخفق المكونات حتى تختلط جيدا.

ثم نضيف خليط الدقيق على السوائل ونستمر في التقليب للحصول على قوام الكيك ثم توضع في صينية الكب كيك وندخلها الفرن.

نجهز قدر ونضع بداخله السكر مع السمنة وأيضا الحليب والزبدة ورشة الملح ونقلب المكونات حتى تغلي ويصبح الخليط كثيف.

عندما تهدأ نضعها في الثلاجة ثم نقوم بتزيين الكيك بهذه الكريمة وتقدم وهي باردة مع كوب من البيبسي وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل كب كيك بكريمة الكراميل ببيضة واحدة هش وخفيف بطعم خرافي لا يقاوم - ثقفني حاسبة الحمل والولادة بالتاريخ الميلادي والهجري

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