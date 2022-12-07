اصنعي حلوى كرات البسكوت بالشوكولاتة في المنزل لأطفالك

تعتبر حلوى كرات البسكوت بالشوكولاتة ، من الحلويات الفاخرة التي يمكن تقديمها في الأعياد، وتعتبر هذه الكرات بديل صحي ومضمون للشوكولاتة التي نقوم بشرائها من المحلات، ويمكن عملها في المنزل بكل بساطة بمساعدة أطفالك، وهي تتميز بمذاق طيب ولذيذ جداً يمكن تقديمها بجانب كوب من القهوة أو الحليب الساخن، وهي تعتبر من أسهل وأشهر الحلويات التي يمكنك إعدادها بمكونات بسيطة، وهي تقدم بالعزائم والحفلات البسيطة وتتميز بطعمها الرائع، وهي تعتبر من أنواع الشوكولاتة المحببة لجميع الأفراد كباراً أو صغاراً، وهي تشبه طريقة عمل المعمول السوري ولكن بمكون اضافي وهو الشوكولاتة، لذا سوف نقدم إليكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل حلوى كرات البسكوت بالشوكولاتة في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل كرات البسكوت بالشوكولاتة

تحتوي هذه الحلوى اللذيذة علي مقادير بسيطة في متناول الجميع وهي كالتالي:-

ربع قالب من الزبدة الذائبة.

ملعقة كبيرة من فانيلا.

5 ملاعق كبار من الكاكاو.

علبة من بسكوت الشاي السادة.

بندق(حسب الرغبة).

للتزيين:-

شوكولاتة ذائبة(حسب الرغبة).

حبيبات الشوكولاتة الملونة(حسب الرغبة).

طريقة التحضير

سوف نقدم إليكم خطوات تحضير كرات البسكوت بالشوكولاتة في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

يتم تفتيت بسكوت الشاي، ثم يوضع في طبق عميق. بعد ذلك تضاف الزبدة الذائبة والفانيلا، والكاكاو البودرة إلي البسكوت المفتت. ثم تخلط المكونات السابقة لتتجانس مع بعضها البعض. بعد ذلك يضاف البندق المقشر والمجروش، والحليب المكثف المحلي إلي خليط البسكوت. يتم خلط المكونات بواسطة اليد جيداً، للحصول علي عجينة قوامها متماسكاً. ثم يؤخذ كمية صغيرة من الخليط، ويشكل علي هيئة كرة. بعد ذلك تغمس الكرة في الشوكولاتة الذائبة، ثم تدحرج حتي تتغطي من جميع الجهات بحبيبات الشوكولاتة الملونة. تكرر الخطوات مع كمية الخليط المتبقية وتوضع كرات البسكوت بالشوكولاتة في الثلاجة، حتي تتماسك الشوكولاتة ثم يقدم الحلى مباشرة.

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