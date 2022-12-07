طريقة عمل بسكويت التمر الهش في البيت بمكونات اقتصادية ومذاق شهي

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يعد بسكويت التمر من أنواع البسكويت الخفيفة واللذيذة المذاق والتي تحتوى على قيمة غذائية عالية في نفس الوقت ويمكنك تقديمه لأطفالك فى وجبة الفطور أو أخذه عند الذهاب للمدرسة للحصول على كافة فوائده وتعزيز صحة أجسامهم، حيث يحتوى التمر على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تساعد فى عملية الهضم وعلاج الأنيميا وإمداد الجسم بالطاقة اللازمة وغيرها من الفوائد التي لا حصر لها، فتعرفي معنا على طريقة عمل بسكويت التمر في منزلك بكل سهولة. طريقة عمل بسكويت التمر الهش يمكنك تحضير بسكويت التمر فى منزلك بطريقة بسيطة تضمن لكى قوام هش ومقرمش فى نفس الوقت يذوب فى الفم، فإليكى طريقة تحضير بسكويت التمر: المكونات: نصف كوب زبدة طرية.

نصف كوب زيت نباتي.

بيضتين.

كوب من السكر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب حليب مجفف.

ملعقتين كبيرتين نشا ذرة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

3 أكواب ونصف من الدقيق. مكونات التمر: 800 جرام من التمر الناعم.

ملعقتين كبيرتين من السمن الطري.

ملعقة صغيرة قرفة. طريقة التحضير: قومى بخلط الزبدة والزيت والبيض والفانيليا والسكر بواسطة الخلاط الكهربائي أو بواسطة المضرب الكهربائي حسب الرغبة حتى تتجانس المكونات.

أضفي جميع المكونات الجافة إلى الخليط السائل ما عدا الدقيق.

قومى بنخل الدقيق جيداً ثم أضفيه إلى باقي الخليط بشكل تدريجي مع العجن إلى أن تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.

يمكنك زيادة مقدار الدقيق أو انتقاصه حسب حاجة العجين.

قومى بلم العجين جيداً ثم اتركيه حوالى ربع ساعة حتى يرتاح.

جهزي خليط التمر بإضافة الزبدة والقرفة إليه مع عجن المكونات حتى تتجانس مع بعضها البعض.

قسمي العجين إلى أجزاء وخذي كل جزء على حدة وقومى بفرده على شكل مستطيل، ثم ضعي مقدار من معجون التمر بشكل طولى يتناسب مع حجم العجين.

اغلقي العجين على التمر جيداً على شكل رول ثم افرديه قليلاً ومرري على الوجه بشوكة لعمل شكل مميز للبسكويت.

قطعي العجين إلى أجزاء البسكويت بحجم متساوي حسب الرغبة.

ضعي قطع بسكويت التمر فى صينية مدهونة بالزبدة.

ادخلي الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة على الرف الأسفل.

انتظري من 10 إلى 15 دقيقة وقومى بإخراج الصينية عندما ينضج البسكويت ويتلون الوجه باللون الذهبي. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت التمر الهش في البيت بمكونات اقتصادية ومذاق شهي - ثقفني اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً

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