طريقة عمل ماسك الحمص للتخلص من البقع الداكنة بالوجه

يعمل ماسك الحمص ، علي إزالة الشحوب ويعيد للبشرة رونقها ونضارتهاكما أنه يساعد البشرة علي استعادة نضارتها وتخليصها من البقع الداكنة لتصبح بيضاء ومثالية، لأن الحمص غني بالعديد من الفوائد خاصة للبشرة لأنه يكافح ظهور الحبوب وأثار حب الشباب والندوب وإزالة البقع الداكنة لأنه غني بالزنك والماغنسيوم، فهو مصدر غني بالفيتامينات المغذية للبشرة ويحتوي علي العديد من الفيتامينات مثل ب، كما أنه يساعد في التقليل من فرط التصبغ لتوحيد لون البشرة وتلاشي اسمرار البشرة، لذا سوف نقدم إليكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل ماسك الحمص للتخلص من اسمرار وبقع الوجع الداكنة.

مكونات عمل ماسك الحمص

يتكون هذا القناع السحري للوجه من مكونات طبيعية وهي كالتالي:-

4 ملاعق صغيرة من دقيق الحمص.

2 ملعقة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير

سوف نقدم إليكم خطوات تحضير ماسك الحمص في المنزل للتخلص من البقع الداكنة في الوجه وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ثم نضع به دقيق الحمص والزبادي والعسل ويتم الخفق حتي تمتزج المكونات جيداً. بعد ذلك يوضع الماسك علي الوجه لمدة 20 دقيقة أو حتي يجف ثم يفرك بلطف ويغسل بالماء الدافئ ثم البارد. تكرر الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق.

فوائد ماسك الحمص للوجه

هناك فوائد عديدة جداً له سوف نقدم لكم بعضها وهي كالاتي:-

يعمل علي تقشير خلايا الجلد الميتة والمتراكمة علي سطح البشرة.

يعمل علي مقاومة بعض المشكلات الجلدية.

يساعد علي التقليل من نمو شعر الوجه.

كما أنه يخلص البشرة الدهنية من الزيوت الزائدة عن حاجتها.

يعتبر من المواد الفعالة في تحضير ماسكات العناية بالوجه.

كما أن له خصائص معينة تعالج حب الشباب.

يحتوي علي مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب.

يعد علاجاً فعال لعلاج البشرة من الالتهابات ويجنبها تباين اللون.

كما أنه يساعد علي استرخاء عضلات الوجه المشدود.

يعتبر مطهر ومهدئ للبشرة الحساسة.

يساعد علي التخلص من النمش وتفتيح البشرة المصبغة.

يزيل خلايا الجلد الميت ويعمل علي تجديدها.

ماسك الحمص والحليب لعلاج حب الشباب

هناك خطوات يجب اتباعها لتحضير الماسك وهي كالتالي:-

يتم خلط دقيق الحمص مع ملعقة من الحليب وملعقة من عصير الليمون حتي نحصل علي خليط متناسق. بعد ذلك يوضع المعجون علي البشرة ويترك لمدة 15 إلي 20 دقيقة أو حتي يجف تماماً. ثم يتم بعد ذلك غسل الوجه بالماء الفاتر، تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة شهر.

قناع الحمص والليمون لإزالة الرؤوس السوداء

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير هذا القناع الرائع للوجه وهي كالتالي:-