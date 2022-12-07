نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شاورما اللحم بكل سهولة وأبسط الطرق الممكنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل شاورما اللحم ، تعتبر الشاورما من الأكلات الشعبية والمحبوبة لدي للأطفال والكبار، وهي من الأكلات الشرقية وتشتهر بها الشام وخاصة السوريين وهي من الأكلات السريعة والسهلة ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة وطريقة عملها بسيطة وسهلة ولا تختلف من بلد لآخر ومنها طريقة عملها في سيخ الشاورما، ولكن قمنا بعملها بطريقه سهلة وبسيطة في المنزل، ولذلك ومن خلال هذا المنشور من موقع ثقفني سوف نتعرف معا على طريقة عمل شاورما اللحم بطريقة سهلة وبسيطة

مكونات طريقة عمل شاورما اللحم

هذه هي مكونات عمل شاورما اللحم بأسهل الطرق المتوافرة في كل بيت هيا نعترف عليها:-

نصف كيلو من اللحم المقطع شرائح.

ربع كوب من الخل.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة بهارات اللحم.

رشة قرفة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مكونات خضار الشاورما

بصل مقطع شرائح.

فلفل اخضر رومي مقطع شرائح.

فلفل اخضر حار شرائح.

طماطم مقطع شرائح.

بقدونس مفروم.

ربع كوب من الخل يوضع على البصل لتقليل رائحة.

لتقديم الشاورما

خبز تورتيلا أو عيش صاج.

سلطة طحينة.

طريقة عمل شاورما اللحم

سوف نتحدث الآن عن طريقة عمل شاورما اللحم بكل سهولة ويسر بالخطوات كما يلي:-

أولا نحضر طبق عميق ثم نقوم بوضع شرائح اللحم به. ثم نقوم بوضع الخل والزيت والملح والفلفل الأسود وباقي البهارات والتوابل وملعقة السكر ونقلب جيداً. بعد ذلك نترك شرائح اللحم المتبل ليله كاملة في الثلاجة. وبعد ذلك نقوم بوضع طاسة على النار ويتم تسخينها جيداً. ثم نضع بها الشاورما ونفرد شرائح اللحم في الطاسة ولا نقلب حتي يأخذ اللحم اللون البني ونقلب حتي تشوح جيداً وتنضج. بعد ذلك نقوم برفع شرائح اللحم من الطاسة ونضع ملعقة من الزيت نسخنها. ثم نقوم بوضع البصل وربع كوب الخل والطماطم والفلفل الأخضر الحار والفلفل الأخضر الرومي ونقلب الخليط جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع شرائح اللحم علي الخضار ونقلب لمدة دقيقتين. ثم نرفع الطاسة من علي النار ونضيف رشة من البقدونس المفروم. ثم نقوم بدهن العيش بالطحينة ونضع عليه الشاورما ونلف العيش رول. نسخن جريل علي النار ونضيف ملعقة من الزبدة ونقوم بوضع رغيف الشاورما لتحميصه. وبعد ذلك نقوم بتقطيع الرغيف الي نصفين ويقدم في طبق التقديم. نقدم معه البطاطس المحمرة وسلطة الطحينة والمخلل بالهنا والشفا متابعينا الأعزاء.

بعض النصائح المهمة لنجاح وصفه شاورما اللحم

سوف نتحدث عن بعض النصائح التي تساعدك في الحصول على نتائج مبهرة وهي كالآتي:-

يجب تتبيله الشاورما تحتوي علي السكر والخل لتساعد في نضج اللحم وطراوته.

يجب أن تتبل شرائح اللحم وتوضع في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

يجب وضع شرائح اللحم في طاسة ساخنه جدا علي درجة حرارة عالية حتي لا تفقد السوائل بداخلها وتنشف.

يجب تقديم الشاورما في عيش الصاج وسلطة الطحينة وتحميص العيش علي الجريل.

طريقة سلطة الطحينة اللذيذة وتقدم مع الشاورما

سوف نتحدث عن مكونات وطريقة تحضير سلطة الطحينة وهي كما يلي:-

مكونات عمل الطحينة

نصف كوب من الطحينة الخام.

عصير ليمونتين.

ملح وفلفل وكمون حسب الرغبة.

ملعقتين من الخل .

فصين ثوم مهروس ناعم جداً.

ماء دافئ.

طريقة عمل سلطة الطحينة

معنا الأن طريقة عمل سلطة الطحينة بكل سهولة ويسر وهي كما يلي:-