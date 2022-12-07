تعرف على فوائد الكاكاو المذهلة للشعر والبشرة والصحة

فوائد الكاكاو، تتعدد فوائد الكاكاو على صحة الجسم والبشرة والشعر ويسهم فى علاج بعض المشاكل الصحية أو الوقاية منها، حيث يتميز الكاكاو بأنه عنصر غنى بالفيتامينات والمعادن والكثير من مضادات الأكسدة ومن أهمها مادة “الفلافانول” المعروفة بفوائدها الصحية وأهميتها للجسم، ويمكن تحضير الكاكاو كمشروب ساخن والاستمتاع به خاصة فى فصل الشتاء حيث أنه من المشروبات التي تعطى طاقة كبيرة للجسم، وسوف نتعرف فى هذا المقال على أهمية تناول الكاكاو وفوائده المتعددة للجسم والتعرف على تأثيره فى زيادة الوزن؟.

فوائد الكاكاو للجسم

بفضل الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي يحويها الكاكاو فإن له دور عظيم فى تعزيز صحة القلب والدماغ وضغط الدم وغيرها من الفوائد التي سنتعرف عليها سوياً:

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، وبالتالي الوقاية من التعرض للجلطات أو انسداد الشرايين.

تعمل مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها الكاكاو على حماية الجسم من الإصابة بالأورام السرطانية المختلفة وأهمهم سرطان الثدى والقولون.

الحماية من التعرض لمرض السكرى لأنه يعمل على تخفيض نسبة السكر فى الدم.

يحد من التعرض للاكتئاب والقلق والتوتر لأنه يساعد فى تحفيز هرمون السعادة فى الجسم.

يحسن من صحة الدماغ والجهاز العصبي، وبالتالي يحد من التعرض للإصابة بأمراض الشيخوخة والزهايمر.

فوائد الكاكاو على صحة البشرة

يساعد الكاكاو فى الحماية من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة بفضل مضادات الأكسدة.

يعمل على ترطيب البشرة وحماية الجلد من الجفاف وحدوث التشققات.

يساعد فى تقليل الهالات السوداء.

يحافظ على نضارة البشرة وشبابها.

فوائد الكاكاو على صحة الشعر

يساعد الكاكاو على تعزيز صحة الشعر وتجدد بصيلاته بفضل عنصر الماغنسيوم الذي يحتوى عليه.

يمتلك الكاكاو خصائص مضادة للالتهابات.

يعمل الكاكاو على تحسين تدفق الدم فى فروة الرأس وبالتالي يعمل على نمو الشعر بشكل صحي وتقوية بصيلاته.

فوائد شرب الكاكاو قبل النوم

أثبتت الدراسات أن شرب الكاكاو قبل النوم يساعد على النوم بشكل هادئ والتخلص من الأرق، حيث أنه يمتلك خصائص تساعد على الحد من القلق والتوتر، مع تجنب عدم الإفراط به وتناوله بكميات كبيرة حيث يؤدى ذلك إلى نتائج عكسية.

فوائد شرب الكاكاو مع الحليب

يساهم الكاكاو مع الحليب فى تحسين ضغط الدم بفضل البوتاسيوم وتنظيم حركة الأمعاء والحد من عسر الهضم لغناه بالألياف، كما أن هذا المزيج يحتوى على فيتامين د والكالسيوم والفسفور مما يحافظ على صحة العظام والأسنان.