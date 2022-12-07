طريقة عمل طاجن المكرونة في البيت والطعم جنان احلي من بتاع المحلات

المكرونة من أنواع المعجنات التي نالت إعجاب الكثير من الأشخاص خصوصا الأطفال، لما لها من طعم مميز وشهى وتختلف طريقة طهي المكرونة من شخص لآخر وتعد بطرق مختلفة فمنها المكرونة بالصوص الأبيض والمكرونة بالصوص الأحمر وطواجن المكرونة الرائعة في الفرن باللحم المفروم أو الفراخ حسب رغبة كل فرد في تناولها، وسوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمه المفرومة بطريقة شهية ولذيذة.

إعداد وصفة طاجن المكرونة بالحمة المفرومة

طاجن المكرونة من الاكلات الشهية التي تتمتع بطعم ومذاق فريد، حيث أن اللحم المفروم الموجود بها يكسبها المذاق الحلو والشهى واليكم خطوات عمل وصفة طاجن المكرونة باللحم المفروم فى الفرن.

المكونات

350 جرام مكرونة قلم.

250 جرام من اللحم المفروم.

فلفل ألوان مقطع.

طماطم مبشورة.

بطله مبشورة.

معلقة زيت كبيرة.

معلقة صلصة.

كوب عصير من الطماطم.

فلفل اسود.

مرقة دجاج.

كمون.

ملح.

شطه حسب الرغبة أو فلفل احمر حامى.

جبن موتزاريلا.

تحضير وصفة طاجن المكرونه بالحم المفروم

في إناء آخر نضع معلقة من الزيت والبصل المبشور ونقلب حتى يزيل، ثم نضع اللحم المفروم بداخل الأناء ونقلب ونضع الفلفل الألوان المقطع والملح والفلفل الأسود ونتركها حتى تنضج ونضع معلقة من معجون الطماطم.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع الطماطم والفلفل الأسود ومرقة الدجاج والكمون والملح ونخلطهم سويا بالماء حنطتي نحصل على عصير الطماطم بهذه التوابل ووضع الفلفل الحار أو ألشطه بداخل الخلاط حسب الرغبة في تناولها حاره.

نحضر طواجن المكرونة ونضع بداخله معلقة من السمن ندهن القاع بها ونضع كمية من اللحم المفروم داخل الطاجن، ثم نضع المكرونة غير الناضجة عليه ونضع صوص الطماطم بالتوابل من فوقها ونكمل باقي الطواجن بهذه الطريقة أو نضع طاجن كبير ونضع به محتويات اللحم والمكرونة بالكامل، ثم نضع الجبن الموتزاريلا فوق المكرونة.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 ونضع الطواجن في الفرن ونتركها تنضج مع الطماطم، لمدة ساعة الأربع، ثم نضعها تحت الشواية لتكتسب اللون.

نخرج الطواجن من الفرن ونقلبها في وعاء ونقدم ساخنه.

هذه الوصفة لذيذة وسهله ولا تستغرق وقت في التحضير، وتعد من الأكلات السهلة والسريعة لتحضير وجبه الغداء أو العشاء، وتقدم مع السلطة الخضراء والبطاطس المحمرة.