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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العيش السوري أو عيش الصاج من النهاردة أولادك هيعشقوا أكلك في المقال التالي
العيش السوري أو عيش الصاج ، الكثير من أولادنا يفضلون الأكل من الخارج بسبب السندوتشات المميزة مثل الشاورما ده بسبب العيش الرائعة التي تقدم بداخله واليوم سوف نقدم لكم العيش السوري أو عيش الصاج والذي انتشر بصورة كبيرة في الكثير من البلاد، ويعتبر من أشهي وأجمل انواع المخبوزات المحببة للجميع ويمكن تناوله مع الشاورما أو الدجاج المشوي أو مع وجبات الدجاج المقرمش الأستربس، ويمكن عمله سندوتشات بالكفتة أو الكبدة، ويمكن حشوة بالنوتيلا وقطع الفاكهة والمكسرات، ولذلك تقوم ربات البيوت بعمله في المنزل بطريقه سهلة وبسيطة ولذلك ومن خلال هذا المنشور من موقع ثقفني سوف نتعرف معا على طريقة عمل العيش السوري أو عيش الصاج بطريقة سهلة وبسيطة
مكونات العيش السوري أو عيش الصاج
هذه هي مكونات عمل العيش السوري أو عيش الصاج بأسهل الطرق المتوافرة في كل بيت هيا نعترف عليها :-
- أربع أكواب من الدقيق الأبيض.
- كوب من الحليب.
- ربع كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- رشة ملح.
طريقة عمل العيش السوري أو عيش الصاج
سوف نتحدث الآن عن طريقة العمل بكل سهولة ويسر بالخطوات كما يلي:-
- نحضر طبق عميق ثم نضع الدقيق ورشة الملح و البيكنج بودر والسكر ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نقوم بوضع الزيت ونقلب جيداً ثم نضع الحليب ونعجن جيداً وإذا احتاج حليب أو ماء نضع بالتدريج.
- وسوف تتكون عجينة طرية ولها ملمس ناعم ونستمر في العجن لمدة عشر دقائق.
- ثم نقوم بتغطية العجينة ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلي كور صغيرة ونتركها ترتاح لمدة عشرة دقائق.
- ثم نقوم بأخذ أول كرة ونقوم بفردها بالمردنة علي رشة من الدقيق بسمك رفيع جداً.
- نكرر الخطوة حتي ننتهي من الكمية كلها يغطي العيش حتي لا ينشف.
- بعد ذلك نقوم بتسخين طاسة على النار وتكون بحجم رغيف العيش .
- ثم نضع العيش فيها حتي يأخذ لون من تحت.
- ثم نقلب العيش علي الجانب الآخر حتي يأخذ لون.
- نقوم بإخراجه العيش من الطاسة ونضعه على طبق وتغطيه حتي يظل طري.
- ونكرر الخطوة حتي ننتهي من كمية العيش كلها.
ويقدم بالهنا والشفا لمتابعينا الأعزاء.
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