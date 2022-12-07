العيش السوري أو عيش الصاج من النهاردة أولادك هيعشقوا أكلك

العيش السوري أو عيش الصاج ، الكثير من أولادنا يفضلون الأكل من الخارج بسبب السندوتشات المميزة مثل الشاورما ده بسبب العيش الرائعة التي تقدم بداخله واليوم سوف نقدم لكم العيش السوري أو عيش الصاج والذي انتشر بصورة كبيرة في الكثير من البلاد، ويعتبر من أشهي وأجمل انواع المخبوزات المحببة للجميع ويمكن تناوله مع الشاورما أو الدجاج المشوي أو مع وجبات الدجاج المقرمش الأستربس، ويمكن عمله سندوتشات بالكفتة أو الكبدة، ويمكن حشوة بالنوتيلا وقطع الفاكهة والمكسرات، ولذلك تقوم ربات البيوت بعمله في المنزل بطريقه سهلة وبسيطة ولذلك ومن خلال هذا المنشور من موقع ثقفني سوف نتعرف معا على طريقة عمل العيش السوري أو عيش الصاج بطريقة سهلة وبسيطة

مكونات العيش السوري أو عيش الصاج

هذه هي مكونات عمل العيش السوري أو عيش الصاج بأسهل الطرق المتوافرة في كل بيت هيا نعترف عليها :-

أربع أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من الحليب.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة ملح.

طريقة عمل العيش السوري أو عيش الصاج

سوف نتحدث الآن عن طريقة العمل بكل سهولة ويسر بالخطوات كما يلي:-