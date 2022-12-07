طريقة عمل كرياتين طبيعي للشعر في المنزل بمكونات طبيعية

يعد كرياتين طبيعي للشعر ، هو أحد أنواع الكرياتين الموجودة في الشعر والأظافر، وعمل الكرياتين في البيت من الوصفات الطبيعية البديلة عنه، وطريقة عمل هذه الوصفة الطبيعية للشعر موجودة في كل بيت والنتيجة من أول استعمال، ومن المعروف أن البروتين هو المادة الرئيسية التي تحافظ علي جمال ونعومة الشعر، هذه الوصفة الطبيعية تزيد من كثافة الشعر ويحسن مظهر الشعر المجعد، يمكن لكل فتاة تمتلك شعر خشن أو مجعد أن تحول شعرها إلي شعر ناعم وأملس كالحرير، وهو في الأساس نوع من البروتين موجود بشكل طبيعي في الشعر، لذلك سوف نقدم إليكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كرياتين طبيعي للشعر في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل كرياتين طبيعي للشعر

تتكون هذه الوصفة السحرية من مكونات طبيعية وهي كالتالي:-

حبة من الموز.

2 صفار بيضة.

طريقة التحضير

هناك بعض الخطوات عليك أتباعها لتحضير كرياتين طبيعي للشعر في المنزل وهي كالاتي:-

قومي بهرس الموزة في طبق صغير جيداً، ثم أضيفي عليها صفار البيض مع التقليب المستمر حتي تحصلي علي خليط كريمي. بعد ذلك قومي بوضع المزيج علي الشعر من الجذور إلي الأطراف وغطي ببلاستيك. ثم اتركيه لمدة ساعتين، بعد ذلك اغسلي الشعر بالماء وبالشامبو، كرري الوصفة مرة أسبوعياً.

فوائد الكرياتين الطبيعي للشعر

هناك بعض الفوائد لهذا الماسك سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يجعل هذا القناع الشعر أكثر نعومة وأملس.

يعمل علي اصلاح الشعر التالف ويعيد بناء وترميم الشعر المتضرر ليجعل شعرك أكثر انسيابيه.

يعد بمثابة سر صحة وجمال الشعر.

يعمل علي تقوية الشعر ويمنحه لمعانا وبريقا يأسر الألباب.

يساعد علي ترطيب الشعر الجاف وحماية فروة الرأس من القشرة والفطريات.

كما أنه يمنح الشعر الرطوبة واللمعان ويعالج تساقط الشعر وأطرافه المقصفة.

يعمل علي تحسين فروة الرأس وبالتالي إعادة إنبات الشعر وزيادته.

كما أنه يجعل شعرك أكثر نعومة وهذا لأنه يقلل من الجفاف عن طريق الحفاظ علي رطوبة الشعر.

يساعد علي تنعيم الشعر وإعادة لمعان الشعر ويعتبر مرطب طبيعي للشعر.

يساعد علي تقوية الشعر ومنع تساقطه ويساعد علي علاج الشعر التالف.

طريقة عمل ماسك الجرجير لتطويل الشعر

سوف نتعرف علي خطوات عمل هذا الماسك الرائع في تطويل وتكثيف الشعر وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي، ونضع به عصير الجرجير ومعلقتين من الزبادي ومعلقة من عسل النحل، ونبدأ بخفقهم جيداً. ثم نقوم بإضافة زيت الخروع وزيت اللوز ونخفق مره ثانية، بعد ذلك نأخذ الخليط ونضعه علي شعر نظيف ونضعها من الجذور إلي الأطراف. بعد كدة نحضر كيس من البلاستك ونلف به الرأس جيداً، ونتركه علي الشعر حتي يجف لمدة ساعة علي الأقل، ثم نقوم بغسل الشعر بالماء جيداً ثم بالشامبو.

قناع بذور الكتان وزيت السمسم لتنعيم وترطيب الشعر

سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذا القناع السحري للشعر وهي كالاتي:-