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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرات البطاطس اللذيذة بدون فرن وبمكونات بسيطة وغير مكلفة في المقال التالي
كرات البطاطس ، تعتبر من الوجبات اللذيذة والخفيفة والتي من السهل تحضيرها بكل سهولة، وتختلف طريقة تحضيرها حيث أنه يمكن عملها بالجبنة أو اللحمة المفرومة وغيرها من الحشوات، وتعتبر من الوجبات الرئيسية واللذيذة، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعملها في المنزل بكل سهولة، وتتكون هذه الوجبة الغذائية من مكونات متوفرة في كل منزل وتكون غير مكلفة للغاية، ويمكن تقديم هذه الوجبة على الإفطار أو العشاء كوجبة خفيفة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كرات البطاطس اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مقادير عمل كرات البطاطس
تتكون كرات البطاطس من بعض المكونات التي تعطيه مذاق شهي وهي كالآتي:-
- 3 حبات من البطاطس المسلوقة.
- نصف كوب من الجبنة الشيدر المبشور.
- فص من الثوم المهروس.
- 2 حبة بيض مخفوق.
- كوب ونصف بقسماط مطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- كمية من الزيت القلي.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كرات البطاطس اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تقشير البطاطس ومهرسه ونضيف إليه الثوم والجبنة والملح والفلفل الأسود ونقلب المكونات جيداً حتى تتماسك.
- قومي بعد ذلك بتشكيل كرات متوسطة الحجم من البطاطس ثم نضعها في البيض المخفوق جيداً حتى تتغطي.
- ثم نقوم بوضعها في البقسماط المطحون حتي تتغطي جيداً بالبقسماط.
- تحضير مقلاة ونضع بها كمية من الزيت ونضع على النار حتي تسخن.
- ثم ضعي كرات البطاطس في الزيت وتخفض عليها النار لمدة ثلاث دقائق حتي تتحمر.
- نخرج الكرات من الزيت ونضعها في طبق التقديم وتقدم ساخنة بالهنا والشفا.
فوائد الجبنة
هناك بعض الفوائد التي تمنحها الجبنة الشيدر للجسم وهي كالآتي:-
- تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وهو معدن مهم لصحة العظام ومنع الهشاشة.
- توجد بها نسبة عالية من البروتينات والكربوهيدرات التي تجعل الجسم نشيط.
- تحتوي على فيتامين د الذي يقي من سرطان الثدي.
- تتكون من ألياف التي تجعل الإنسان يشعر بالشبع.
- تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية.
- توجد بها نسبة قليلة من الملح التي تمنع احتباس الماء في القدمين.
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