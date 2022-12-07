كريم النشا والخل المبهر: لتبييض البشرة وإزالة الجلد الميت منها والقضاء علي جميع مشاكلها فوري2023

نقدم لكم كريم النشا والخل المبهر ، لتبييض البشرة بشكل مبهر وحيث يعد رهيب في تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت من البشرة نهائيا خلال فترة قصيرة جدا، وسوف تحصلين علي بشرة مثالية وخالية من التشققات والجلد الميت، وسوف تصبح مثل بشرة الاطفال من اول استخدام، حيث يعد النشا هو مكون رهيب ولديه فوائد عديدة علي البشرة من حيث التفتيح والتقشير وإزالة الجلد الميت من البشرة نهائيا، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل كريم النشا والخل المبهر في المنزل بكل سهولة للحصول علي بشرة مثالية2023.

مكونات عمل كريم النشا والخل المبهر لتفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت من البشرة بشكل مبهر

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لعمل الكريم الرهيب في تفتيح البشرة فوري من أول استعمال فوري وهي كما يلي:-

ثلاث ملاعق من الخل.

ملعقتين من العسل.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق من زيت الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة سهلة جدا لتحضير الكريم الرهيب في الحصول علي بشرة مثالية من أول استخدام ونتائج مبهرة وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخلة الخل والنشا العسل ونخلط المكونات جيدا حتي تتجانس. ثم نضيف عليهم الزيت بتدريج حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس للغاية ولين دون أي كتل من الخليط. ثم نضيف عصير الليمون حسب الرغبة ونقلب جميع المكونات مع بعضهم البعض جيدا حتي يصبح جاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الان علي طريقة بسيطة لكيفية استخدام الخليط علي البشرة والحصول علي بشرة مثالية من أول استخدام للخليط وهي كما يلي:-

نقوم بغسل وتنظيف البشرة جيدا ثم نضع دهنة من الخليط علي الوجه بتساوي بشكل كامل ونترك البشرة تجف.

نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 10دقائق الي ربع ساعة ثم نغسل البشرة جيدا بالماء.

نكرر العملية مرتين من كل اسبوع لمدة شهر للحصول علي افضل نتائج فوري بفضل الله في خلال فترة بسيطة.

فوائد كريم النشا والخل المبهر علي البشرة

نقدم لكم بعض الفوائد الخرافية للكريم الرهيب للبشرة دون اضرار جانبية وتحدي وهي كالاتي:-