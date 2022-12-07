اسهل طريقة لعمل العيش البلدى فى البيت

نقدم لكم أسهل طريقة لعمل العيش البلدي في البيت، والتي يبحث عنها العديد من السيدات في بلاد العربية، حيث يعتبر الخبز من أكثر المخبوزات التي يتناولها الكثير من الأشخاص يوميًا مع الطبق الرئيسي في كافة الوجبات والذي يعتبر مصدر لغذاء الجسم لاحتواؤه علي النشويات والعديد من العناصر المهمة الأخري، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة عمل الخبز البلدي المصري في المنزل فنتمنى منكم متابعة قراءة السطور التالية للتعرف علي الطريقة الصحيحة بنفس جودة المخابز.

مكونات طريقة عمل الخبز البلدي

أولا نقدم لكم مكونات العيش البلدي المصري حيث ينبغي علي كل سيدة ترغب في أحضاره يجب معرفة محتوياته البسيطة التي تتواجد في كل منزل ومنها الدقيق الأبيض، الدقيق الأسمر، نخالة القمح، زيت الزيتون، السكر، الخميرة والملح، حيث يمكن تزنينه بإضافة حبة البركة على سطح الأرغفة قبل دخول الفرن.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من الدقيق الأسمر.

ملعقة من الخميرة الفورية.

نصف كوب ردة.

معلقة سكر.

رشه ملح.

كوب وربع ماء دافئ.

ملعقة كبيرة زيت.

طريقة عمل الخبز البلدي في الفرن

نضع الخميرة في ربع أناء ماء دافئ ومعها معلقة صغيرة سكر ونتركها لتخمر. نضع الدقيق في إناء آخر واسع وعليه ربع كوب من الردة ونخلطهم المكونات ببعض جيدا. نقوم بإضافة الخميرة والزيت إلى إناء الدقيق وابدئي في التقليب والعجن حتى تتماسك العجينة ومن الممكن إضافة ماء دافئ إلى العجينة حتى تتماسك. ضعي العجينة في وعاء به قليل من الزيت حتى لا تلتصق بالوعاء، واتركيها في مكان دافئ تخمر لمدة ساعة. تقطع العجين إلى كرات وافردي كل كرة على شكل دائرة “على شكل الرغيف البلدي” ورشى بعض الردة عليه. اتركيه يخمر للمرة الثانية بعدها نحضر صنية الفرن بعدها نقوم بوضع قليلا من الزيت حتى لا يلتصق العجين اثناء النضج. هنا يأتي دور تشغيل الفرن على درجة حرارة 250 درجة مئوية، لمدة (10-15) دقيقة على الأكثر. أخرجيه واتركيه يبرد قليلا يمكنك تقديمه مع الوجبات من ثم ضعيه في أكياس لتخزينه في الفر يزر للعودة إليه عن الحاجة إليه.

قدمنا لكم طريقة عمل العيش البلدي في فرن البوتاجاز بخطوات سهلة وبسيطة يمكن لآي ربة منزل الاستعانة بهذه الطريقة المضمونة التي يعطي خبز له مذاق متميز ومختلف تماما عن المخابز، وفي الختام نتمنى منكم تفعيل خدمة الاشعارات لتلقي كل جديد في عالم الوصفات والأكلات الجديدة.