طريقة عمل المعمول البيتي الناعم بخطوات بسيطة أحلى من الجاهز

المعمول البيتي الناعم من المخبوزات الجميلة التي يقبل على تناولها الكثير من الناس وخاصة في فصل الشتاء فهو يعطي للجسم الطاقة والحيوية ويعطي الشعور بالدفء لأنه يحتوي على كمية مناسبة من السكريات التي تمنح الجسم القوة والنشاط، وطريقة تحضيره في البيت بسيطة ولا تكلفنا وقت طويل، ويتميز المعمول برائحة جميلة تفوح منه أثناء التسوية بفضل احتوائه على بعض المكونات البسيطة التي تعطي له طعم مميز وجميل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل المعمول البيتي الناعم بقوام دائب أحلى من الجاهز.

مكونات عمل المعمول البيتي الناعم

يتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كأس من الزبدة.

كأس من السكر البودرة.

مقدار كأس من الزيت.

كوب من الحليب البودرة.

كيلو من الدقيق الفاخر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كيلو من العجوة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمول البيتي الناعم بالعجوة بقوام دائب أحلى من المخابز بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبيرة الحجم ونضع بها الزيت، والزبدة، والسكر، والحليب البودرة ونخفق جيداً بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي خفيف وفاتح اللون. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر للخليط ونعجن برفق حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل. نغطي العجين بكيس من البلاستيك ونتركه يرتاح لمدة 10 دقائق، ثم نحضر طبق آخر ونضع به العجوة وملعقة الزبدة ونعجنهم جيداً مع بعض حتى تصبح العجوة ناعمة غير ملتصقة باليد. نقوم بتشكيل العجوة إلى كرات صغيرة الحجم، ونرصها على صينية كبيرة، ثم نقوم بتشكيل العجين إلي كرات متوسطة الحجم ونرص على صينية كبيرة. ثم نحضر قالب التشكيل ونضع قطعة من العجين ونضغط عليها داخل القالب، ثم نقوم بوضع قطعة من العجوة ونغلق العجينة من الأطراف ونضغط علها جيداً حتى تأخذ الشكل المناسب. نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها، ثم نحضر صينية كبيرة ونرص عليها قطع العجين وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 حتى تأخذ اللون المناسب.

سر نجاح المعمول البيتي الناعم

سوف نتعرف على أسرار نجاح المعمول البيتي وسر قوامه الناعم الدائب وهى كما يلي: