ماسك الكولاجين الرهيب لبشرة مشدودة كأنكِ في العشرين معهما كان عمرك

إن الكوريات تتميز ببشرة ناضرة وحيوية وخالية من أي تجاعيد مهما كان هناك تقدم في معدل السن، فخبراء العناية بالبشرة قد كشفوا لنا العامل الأساسي في وصول الكوريات لهذه البشرة المميزة والأكثر شهرة على مستوى العالم، وهو التزامهم بعمل ماسك الكولاجين الرهيب بمكونات طبيعية دون استعمال أي منتج كيميائي على بشرتهن، وهذا ما سنقوم باكتشافه معًا بالتفصيل داخل هذا المقال.

ماسك الكولاجين الرهيب

إليكم أبرز ماسكات الكولاجين الكورية الرهيب والفعال في حل مشكلة التجاعيد نهائيًا، وهذا ما سنعرضه بالصورة الآتية:

ماسك الأرز والحليب

المكونات

كوب من الأرز.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من العسل.

كمية بسيطة من الماء.

خطوات التحضير

أولًا نقوم بسلق الأرز داخل كمية من الماء.

ومن بعدها نقوم بطحن الأرز المسلوق مع الماء الساخن، حتى نتحصل على قوام كريمي من الأرز.

ثم تأتي خطوة خلطه بالحليب الساخن مع العسل، وذلك مع الخلط باستمرار، حتى نتحصل على قوام كريمي متجانس.

وبعدها نقوم بشطف البشرة جيدًا بالماء الفاتر، مع تجفيفها جيدًا.

ثم نقوم بتوزيع الماسك على البشرة جيدًا، مع تدليكها برفق.

ويتم ترك الماسك على البشرة لفترة تقدر بحوالي ساعة.

ويفضل شطف البشرة من الماسك بالماء الخاصة بنقع الأرز.

ويفضل تطبيق هذا الماسك 3 مرات خلال الأسبوع، وسنتحصل على بشرة مثالية تشبه الكوريات إلى حد كبير.

ماسك الزبادي والعسل

المكونات

كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من اللبان الدكر المطحون.

ملعقة كبيرة من النشا.

خطوات التحضير

أولًا نقوم بخلط كافة المكونات المذكورة داخل وعاء عميق على درجة حرارة من النار منخفضة.

فيجب الخلط باستمرار، حتى نتحصل على خليط متجانس خالي من أي تكتلات.

ثم نترك الخليط جانبًا، حتى يبرد بعض الشيء.

ومن بعدها نقوم بتوزيع الماسك على البشرة مع تدليكها بكل رفق.

وبعد ذلك نقوم بترك الماسك على البشرة لفترة تقدر بحوالي نصف ساعة.

ومن بعدها نقوم بشطف البشرة بالماء الفاتر، مع تجفيفها بالمنشفة الناعمة والقطنية، مع استخدام كريم مرطب على البشرة.

وبالتالي نكون قد عرضنا لكم حلول سحرية في التوصل إلى بشرة الكوريات الحيوية والخالية من آثار الشيخوخة، وذلك من خلال عرضنا لأكثر من ماسك الكولاجين الرهيب والطبيعي، نظرًا لاحتواء عددًا من المكونات الطبيعية على مواد تساعد من عملية إفراز الكولاجين بالبشرة.