مخلل اللفت السريع مثل المحلات مقرمش لآخر حبة

دائمًا ما يجد الناس صعوبة في عمل أي نوع من المخللات داخل المنزل، نظرًا لتعرضها للتلف بشكل كبير، وبالأخص مخلل اللفت الذي يعتبر أشهر أنواع المخللات، وبناء على ذلك سنقوم بالكشف عن طريقة بسيطة لإعداده كي نقوم بتحويل ذلك الفشل إلى نجاح باهر خلال عرضنا المفصل لهذا المقال.

مخلل اللفت

إليكم طريقة عمل هذا النوع من المخلل بنفس طريقة أشهر محلات المتخصصة في إعداد المخللات، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

المقادير

كيلو جرام من اللفت، ويفضل أن يكون متوسط الحجم.

3 أكواب من الماء.

حبة شمندر متوسطة الحجم.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب من الملح البحري.

خطوات التحضير

في بداية الأمر نقوم بنقع اللفت جيدًا داخل الماء، حتى نتخلص من أي شوائب أو أتربة عالقة به.

ثم نقوم بتقطيع اللفت إلى شرائح، ويجب الانتباه إلى أن تكون حبة اللفت كما هي دون أن تصل السكينة للمنطقة السفلى من حبة اللفت.

فيجب أن تكون حبات اللفت ملتصقة ببعض بالرغم من تقطيعها إلى شرائح.

ثم نقوم بوضع شرائح الشمندر داخل اللفت، فهذه الخطوة تعطي لمخلل اللفت اللون الأحمر المميز الطبيعي.

وفي وعاء عميق نقوم بإضافة الماء والملح والسكر، وذلك مع تحريك كافة المكونات معًا، حتى نتأكد من ذوبانهم تمامًا.

ثم تأتي خطوة رفع الوعاء على النار بدرجة حرارة متوسطة، حتى تمام غليان الخليط.

ومن بعدها نقوم بترك الخليط جانبًا حتى يبرد بعض الشيء.

وهنا تأتي خطوة إحضار برطمان نظيف وجاف تمامًا، ونبدأ بكبس حبات اللفت جيدًا داخل البرطمان.

ومن بعد ذلك نقوم بسكب المحلول الذي قمنا بإحضاره داخل البرطمان.

ويفضل وضع كمية من الشمندر على وجه البرطمان، مع كمية بسيطة من الخل.

ويجب الانتباه إلى غلق برطمان اللفت بكل إحكام، دون ان يفتح إلى بعد اجتياز حوالي 20 يومًا على أقل تقدير، حتى يتم تخليله بالشكل الصحيح.

وفي النهاية نكون قد عرضنا لكم بالتفصيل أفضل طريقة تحضير مخلل اللفت داخل المنزل بخطوات سهلة والذي يعشق تناوله جزء كبير من الناس، وبالتالي نكون قد سهلنا على ربات المنزل طريقة إعداده دون أن يتم شرائه من الخارج، فهذه الطريقة أكثر ضمانًا وغير مكلفة.