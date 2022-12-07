طريقة عمل الكب كيك وهي حلوى لذيذه يعشقها الأطفال بالأخص، وتعتبر وجبة خفيفة لهم ويتناولونها في أي وقت، ويتفنن المحلات في تقديم أفضل المذاقات المختلفة لدي الجمهور، ويطالبون به الأطفال في أعياد الميلاد ورغم الظروف التي تمر بكل البلاد من فيرس كرونا لا يمكن لرب الأسرة أصطحاب أفراد عائلته لتناول أي شئ خارج المنزل وتتمكن ربه المنزل في طريقه أعدادها بكل أحترافيه لتبهر أبنائها.

طريقة عمل الكب كيك بمذاقات متنوعة رائعة يعشقها كل أفراد عائلتك

يعشق الأطفال مساعده الأم في وضع ورق الكب كيك في القالب المختص ولها مذاقات مختلفة منها الفانيليا، الكاكاو بالنوتيلا، الكراميل، بالتمر، جوز الهند وهي سهله التحضير، فيحب البعض تناول الكب كيك بطعم الفانيليا بينما يفضل آخرين تناوله بطعم الشوكولاتة وعليكم طرق تحضير الكب كيك بالنكهتين في السطور التالية:

طريقة عمل الكب كيك الفانيليا

المكونات

كوبان دقيق حلويات.

كوب زبده لينه.

كوب حليب سائل.

كوب سكر.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقه صغيره خل.

ملعقه صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقتان بيكنج بودر (محسن كيك).

مكعبات شوكولاتة (للحشوة).

طريقة التحضير

نشغل الفرن مسبقا على درجه حرارة 180 ْ.

نحضر وعاء الخلاط نصب اللبن والبيض والفانيليا نضربهم جيدا.

نضيف الزبدة والسكر والملح ونخلطهم جميعا.

نحضر وعاء عميق ونضيف الدقيق ثم البيكنج بودر ونقلبهم.

يصب السائل على الدقيق حتي نحصل على قوام مناسب.

نرص ورق الكب كيك في الصنية المخصصة.

نصب كمية قليله من الخليط .

نضع مكعب شوكولاتة ونصب كمية أخري بكمية مناسبة.

ضعيه في الفرن لمده لا تزيد عن نصف ساعه.

ويقدم بارد وبجانبه عصير.

طريقة عمل الكب كيك بالشوكولاتة

المكونات

كوبان دقيق حلويات.

كوب كاكاو خام غير محلي.

كوب زبده لينه.

كوب لبن.

كوب سكر.

بيضتان.

ملعقه صغيره خل.

ملعقه صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقتان بيكنج بودر (محسن كيك).

مكعبات شوكولاتة (للحشوة).

طريقة التحضير

نشغل الفرن مسبقا على درجه حرارة 180 ْ.

نحضر وعاء الخلاط نصب اللبن والبيض والفانيليا نضربهم جيدا.

نضيف الزبدة والسكر والملح ونخلطهم جميعا.

نحضر وعاء عميق ونضيف الدقيق والكاكاو ثم البيكنج بودر ونقلبهم.

يصب السائل على الدقيق حتي نحصل على قوام مناسب.

نرص ورق الكب كيك في الصنية المخصصة.

نصب كمية قليله من الخليط .

نضع مكعب شوكولاتة ونصب كمية أخري بكمية مناسبة.

ضعيه في الفرن لمده لا تزيد عن نصف ساعه.

ويقدم بارد وبجانبه عصير.

طريقة عمل الكب كيك بالتمر

المكونات

كوب دقيق أبيض منخول.

حبتا بيض بدرجة حرارة الغرفة.

كوب حليب سائل.

كوب معجون تمر ( عجوة).

ملعقة صغيرة فانيلا سائلة.

ملعقة صغيرة قرفه مطحونه أختياري.

ربع ملعقة صغيرة هيل مطحون أختياري.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة محسن كيك.

نصف كوب سكر ناعم.

ربع كوب زيت.

ملعقتا كبيرة زبدة.

طريقة التحضير