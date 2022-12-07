ألذ بسكويت تفطري بيه أصنعي بسكويت الشاي السريع الاقتصادي بمقادير دايب دوب وطعم لذيذ

حلوى يميل إليها كل الأطفال وهو البسكويت الذى يتميز بطعم رائع، وسر قبول الأطفال على تناول البسكويت وهو قرمشته سواء كان سادة أو بالشيكولاتة، وأيضا يفضلون تناول البسكويت مفتت وعليه الحليب، والكثير من الناس يفضلون تناول البسكويت فى وجبة الإفطار للتنويع بدلا من تناول ساندويتشات الطعمية والجبنة والبيض، والبعض يتناوله بعد تناول الوجبات الرئيسية كنوع من التحلية، ومكونات البسكويت التى نعرضها إليكى متوفرة فى كل منزل، والمقادير التى نقدمها تكفى لعدد كبير، وفيما يلى نعرض إليكى طريقة عمل بسكويت الشاى اللذيذ والذى يتكون من الدقيق والبيض وعصير الليمون والفانيليا السائلة والحليب البودرة وماء الورد، ومكونات بسكويت الشاى إقتصادية متوفرة بأسعار مناسبة فى كل المحلات ولا ننصح بشراء بسكويت الشاى الجاهز والذى يباع بتكلفة عالية لأن به مكسبات ونكهات طعم ومواد حافظة لتحفظ لفترة طويلة فيمكن لهذه المواد الضارة تسبب بعض أمراض الجهاز الهضمى ويمكن أن تسبب فى تلوث الجسم، وبسكويت الشاى مناسب للذين يريدون زيادة وزن الجسم لأنه يحتوى على البروتينات والفيتامينات والحديد والفسفور فكلها معادن مغذية للجسم تمنحه الطاقة والنشاط، وأيضا تعمل على تقوية المناعة.

مكونات عمل بسكويت الشاى

ثلاثة حبات من البيضكيلو واحد من الدقيق الأبيض المنخول

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من حليب البودرة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد

إثنين كوب كبير الحجم من الحليب السائل

كوب واحد كبير الحجم من الماء

ربع كوب صغير الحجم من الزبدة البلدى

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر

طريقة عمل بسكويت الشاى