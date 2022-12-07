نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ بسكويت تفطري بيه أصنعي بسكويت الشاي السريع الاقتصادي بمقادير دايب دوب وطعم لذيذ في المقال التالي
حلوى يميل إليها كل الأطفال وهو البسكويت الذى يتميز بطعم رائع، وسر قبول الأطفال على تناول البسكويت وهو قرمشته سواء كان سادة أو بالشيكولاتة، وأيضا يفضلون تناول البسكويت مفتت وعليه الحليب، والكثير من الناس يفضلون تناول البسكويت فى وجبة الإفطار للتنويع بدلا من تناول ساندويتشات الطعمية والجبنة والبيض، والبعض يتناوله بعد تناول الوجبات الرئيسية كنوع من التحلية، ومكونات البسكويت التى نعرضها إليكى متوفرة فى كل منزل، والمقادير التى نقدمها تكفى لعدد كبير، وفيما يلى نعرض إليكى طريقة عمل بسكويت الشاى اللذيذ والذى يتكون من الدقيق والبيض وعصير الليمون والفانيليا السائلة والحليب البودرة وماء الورد، ومكونات بسكويت الشاى إقتصادية متوفرة بأسعار مناسبة فى كل المحلات ولا ننصح بشراء بسكويت الشاى الجاهز والذى يباع بتكلفة عالية لأن به مكسبات ونكهات طعم ومواد حافظة لتحفظ لفترة طويلة فيمكن لهذه المواد الضارة تسبب بعض أمراض الجهاز الهضمى ويمكن أن تسبب فى تلوث الجسم، وبسكويت الشاى مناسب للذين يريدون زيادة وزن الجسم لأنه يحتوى على البروتينات والفيتامينات والحديد والفسفور فكلها معادن مغذية للجسم تمنحه الطاقة والنشاط، وأيضا تعمل على تقوية المناعة.
مكونات عمل بسكويت الشاى
- ثلاثة حبات من البيضكيلو واحد من الدقيق الأبيض المنخول
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة
- أربعة ملاعق كبيرة الحجم من حليب البودرة
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد
- إثنين كوب كبير الحجم من الحليب السائل
- كوب واحد كبير الحجم من الماء
- ربع كوب صغير الحجم من الزبدة البلدى
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر
طريقة عمل بسكويت الشاى
- بداية قومى بنخل الدقيق جيدا، وبعد ذلك قومى بتحضير العجان ثم ضعى فيه كيلو واحد من الدقيق والحليب البودرة والبيكنج بودر ثم يتم تقليبهم.
- وبعد ذلك قومى بإضافة البيض وعصير الليمون والفانيليا السائلة وماء الورد والحليب السائل والزبدة والماء مع تشغيل العجان حتى تختلط جميع هذه المكونات مع بعضها البعض.
- إلى أن نحصل على عجينة متماسكة وطرية ثم إتركيها لمدة خمسة عشر دقيقة لكى ترتاح، وبعد ذلك قومى بتشكيل عجينة بسكويت الشاى عن طريق ماكينة مخصصة لتقطيع البسكويت.
- وبعد ذلك إحضرى صينية مدهونة بالزبدة ثم قومى برص قطع البسكويت بحيث تكون بعيدة من بعضها ثم إدخليها فى الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- ثم قومى بإخراج صينية البسكويت من الفرن وقدميها فى طبق التقديم بأحلى وألذ طعم، وبألف هنا لكى ولأولادك.
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