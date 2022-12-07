نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات سهلة و طبيعية ومفيد لجمال جسمك وبشرتك في المقال التالي

تعد الخلطات الطبيعية مفيدة وغير ضار حيث انها خالية من المواد الكيماوية المضرة للبشرة حيث ان الخلطات الطبيعية تساعد في تحسين الدورة الدموية في البشرة وأزلة الرواسب والجلد الميت من البشرة وتحسن من ملمس البشرة وتصبح ناعمة ومشرقة وهنا سوف نعرض لكم بعض الوصفات الطبيعية المفيدة للبشرة والجسم وهي كالآتي. وصفة لسد المسامات معلقة نشأ.

معلقة ماء ورد.

يتم وضع المكونات على النار حتى تسخن وتترك حتى أن تبرد ثم ندهن بها البشرة بعد تنظيفها جيدا.

وتترك لمدة ربع ساعه وتشطف بماء بارد. لمنع ظهور التجاعيد او تخفيفها يتم التمرير على الوجه والرقبة بقطعة من الثلج يوميا. تنظيف البشرة وتبييضها يتم دهن الوجه بعصير الليمون يوميا.

ثم يترك لمدة ربع ساعه وتشطف بماء بارد. وصفة لتنظيف البشرة بكل انواعها معلقة حليب بودرة معلقة ماء يتم خلطهم مع بعض ويدهن بها الوجه وبعد أن ينشف قليلا يفرك بالأصابع. ثم يشطف بماء بارد وتكرر مرة أسبوعيا. ماسك الكمثري للبشرة الجافة صفار بيضة واحدة. نصف معلقة عسل نحل. كمثرى. يتم هرس الكمثري جيدا ثم يضاف لخليط العسل صفارة البيض ويخلط مع بعض جيدا. ثم تدهن الوجه بالخلطة لمدة ربع ساعه وتشطف بماء. قناع الخميرة للبشرة الدهنية معلقة صغيرة من خميرة البيرة.

معلقتين زبادي.

يتم اضافة الزبادي الي الخميرة ويخلطان جيدا.

ثم يدهن الوجه بالخيط لمدة ثلث ساعه.

ثم يشطف بالماء الدافئ. ترطيب اليد وتفتيحها جلسرين سائل. عصير الليمون مقدار فنجان قهوة. ثم يخلط ويدهن ليلاً. لتقشير اليدين ونعومتها معلقة سكر.

معلقة زيت زيتون.

يتم خلطهم مع بعض وتفرك بهم اليدين جيدا ثم تغسلان بالماء. خلطة زيت اللوز دلكي وجهك بزيت اللوز الدافئ لزيادة الدورة الدموية وإعطاء بريق للبشرة. ويمكن أيضا نقع اللوز في الماء من بالليل حتى الصباح ثم طحنة وخلطة مع زبدة الحليب. ثم ضعي على وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء البارد عن طريق فركة بحركات دائرية. حيث ان زيت اللوز مناسب جدا للعناية بالبشرة وهو ممتاز في تبيض الوجه. الزبادي وطحين الشوفان لتفتيح يتم خلط معلقة من الزبادي ومعلقة من عصير الطماطم مع معلقة من طحين الشوفان.

ثم ضعي الخليط على وجهك واتركيه حتى يجف لمدة من 15 الي 20 دقيقة.

ثم قومي بغسل وجهك عن طريق الفرك لإزالة الجلد الميت ويكرر مرتين في الأسبوع. ايضا وصفة الموز يتم خلط موزة مهروسة مع معلقة من الزبادي ومعلقة من العسل. ثم ضعي الخليط على وجهك لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه. ثم تساعد هذه الوصفة على تبيض البشرة وتعالج حروق الشمس. الصبار و دقيق الارز يتم استخدمه لتفتيح لون البشرة وتوحيد لونها مع ملاحظة الفرق من أول مرة، حيث إن الصبار يرطب البشرة بعناية ويغذيها .

ثم ان دقيق الأرز يفتح لون البشرة ويزيل الجلد الميت والتخلص من الشوائب.

يتم خلط ملعقة كبيرة من دقيق الأرز مع ملعقة صغيرة من هلام الصبار وتقلب جيدا.

ثم يوضع الماسك على البشرة باستخدام حركات دائرية ويترك على البشرة لمدة ربع ساعة

يتم غسل البشرة بالماء الفاتر وعليك بتكرار الماسك 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل. عمر شويل - جدة وصفات سهلة و طبيعية ومفيد لجمال جسمك وبشرتك - ثقفني حاسبة الحمل والولادة بالتاريخ الميلادي والهجري

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