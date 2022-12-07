نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العمر مجرد رقم.. كولاجين طبيعي للتخلص من التجاعيد نهائيا واحصلى على الشباب الدائم في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن إعطاء البشرة النضارة والحيوية المطلوبة يكمن في قدرتها على إفراز كميات طبيعية من الكولاجين، وفي حال نقص معدلاته بالبشرة، فهذا الأمر سيساهم في تعرضها لآثار الشيخوخة، فأبرز خبراء العناية بالبشرة كشفوا لنا الدور التي تقوم به المكونات الطبيعية في إعطاء كولاجين طبيعي للتخلص من التجاعيد العنيدة، فأصبحت المكونات الطبيعية أكثر ضمانًا وفاعلية من المنتجات الكيميائية، وهذا ما سنقوم باكتشافه معًا خلال عرضنا لهذا المقال.

كولاجين طبيعي للتخلص من التجاعيد

كيف ازيد نسبة الكولاجين في الوجه؟ كي نتحصل على بشرة حيوية وشبابية خالية تمامًا من أي تجاعيد، فعلينا اتباع أي وصفة طبيعية من الوصفات الآتية:

وصفة الأرز والحليب

كيف تصنع كولاجين طبيعي للوجه؟ إن هذه الوصفة مثالية لشد البشرة، حيث يتم استخدامها من جانب الكوريات، وإليكم طريقتها بهذا الشكل الآتي:

المكونات

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من الأرز المسلوق.

خطوات التحضير

نقوم أولًا بطحن وهرس الأرز المسلوق جيدًا.

بعد ذلك نقوم بوضع الحليب الساخن والعسل إليه، وذلك مع التقليب باستمرار، حتى نتحصل على قوام كريمي بعض الشيء.

ثم نقوم بغسل بشرتنا بالماء الفاتر، مع تجفيفها بالمنشفة القطنية.

بعد ذلك نقوم بوضع الماسك وتدليك وجهنا به جيدًا.

ثم يتم ترك الماسك على البشرة لمدة تقدر بحوالي نصف ساعة.

بعد ذلك يشطف بعدها الوجه بالماء البارد جيدًا.

ثم يفضل أن يتم تكرار تلك الوصفة من مرة إلى مرتين خلال الأسبوع، حتى نتحصل على النتيجة المرادة.

وصفة بياض البيض وعصير الليمون

ما هو بديل الكولاجين الطبيعي؟ تساعد هذه الوصفة على إفراز أكبر كمية من الكولاجين بالبشرة، وإليكم طريقتها بهذا الشكل الآتي:

المكونات

بياض بيضة.

5 نقاط من عصير الليمون.

خطوات التحضير

أولًا نقوم بخلط المكونات جيدًا، مع الحرص ألا يحدث رغوة بالخليط.

بعد ذلك نقوم بغسل بشرتنا بالماء الفاتر، مع تجفيفها جيدًا وبرفق.

ثم فهنا تأتي خطوة فرد الخليط على البشرة باستخدام الأصابع.

بعد ذلك يتم ترك ماسك الكولاجين الطبيعي حتى يجف تمامًا.

ثم نقوم بشطف البشرة بالماء البارد جيدًا.

بينما من الأفضل تكرار تلك الوصفة مرتين خلال الأسبوع.

كما يجب ألا يتم التعرض لأشعة الشمس أثناء عمل هذا الماسك، حتى لا تتفاعل المكونات سلبًا مع الشمس، وتتعرض البشرة لبعض من التصبغات.

مع ختامنا لهذا المقال نكون قد وضحنا أكثر من طريقة مبسطة لعمل كولاجين للتخلص من التجاعيد داخل المنزل وبمكونات مفيدة للبشرة دون الذهاب لمراكز التجميل واستعمال الكريمات الكيميائية التي تضر بالبشرة.