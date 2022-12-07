كريم النشا الخرافي للوجه: تبييض رهيب جدا للبشرة من أول استخدام فوري2023

نقدم لكم كريم النشا الخرافي للوجه , حيث يعد كريم رهيب جدا في إزالة التجاعيد والهالات السوداء من البشرة, ويساعد بشكل كبير علي تفتيح البشرة, ويجعل البشرة جميلة ونظيفة وخالية من جميع العيوب والمشاكل, وتبحث كل فتاه علي بشرة خالية من العيوب ومشرقة وناصعة البياض بكل سهولة, واليوم بفضل الله سوف نقدم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل كريم النشا الخرافي للوجه الذي سوف يجعل البشرة نظيفة وخالية من التجاعيد والهالات السوداء بشكل مبهر للغاية2023.

مكونات عمل كريم النشا الخرافي للوجه الذي سوف يخلصكم من جميع مشاكل البشرة بشكل فوري2023

سوف نتعرف علي مكونات البسيطه والموجودة داخل كل منزل التي تساعد في عمل كريم النشا لتنظيف البشرة وهي كما يلي:-

ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقتين من زيت الورد.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق من ماء الورد.

ملعقة من زيت الليمون.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي أبسط طريقة لتحضير الكنز في المنزل بخطوات بسيطة جدا ويساعد في إزالة الهالات السوداء والتجاعيد من البشرة وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار بولة ونضع بها النشا ثم نضيف عليه زيت الورد وزيت الزيتون ونقلبهم جيدا حتي تتجانس. ثم نضيف عليهم زيت الليمون ونقلبهم جيدا حتي تتجانس المكونات بكل سهولة وبشكل أفضل. ثم نضيف ماء الورد وعصير الليمون ونخلط المكونات جيدا حتي يصبح لدينا خليط كريمي ومتجانس جدا.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الان علي طريقة بسيطة جدا لكيفية استخدام الخليط علي البشرة بكل سهولة وبشكل سريع جدا وهي كالاتي:-