تخلصي من الجلد الميت في الوجه بمقشر القهوة الصاروخي هتخلي بشرتك زي ملكات الجمال

تعتبر خلايا الجلد الميتة المتراكمة على الجسم أو البشرة من المشاكل الكبيرة والمزعجة بالنسبة لجميع الفتيات فهي يكون لها تأثير سلبي وذلك لأن هذه الخلايا تتسبب في إسمرار البشرة وكذلك يكون لها دور في وجود ملمس خشن للجلد، ونظرا لكل هذا ينصح بتقشير البشرة بشكل مستمر وذلك من خلال إستعمال المقشرات الطبيعية أو بإستخدام بعض الأجهزة وأيضا توجد مقشرات جاهزة تساعد على تقشير البشرة، فمن الممكن أن يتم إزالة الجلد الميت بإستعمال بعض الأجهزة أو الشفرات فهي تكون قادرة على ذلك ولكن بطريقة غير صحية على البشرة لأنها تترك آثار سلبية على الجلد بعد إستخدامها مباشرة، وعندما نلجأ إلى إستعمال المقشرات الجاهزة فهي أيضا تكون ضارة بسبب المواد الكيميائية التي تكون بها حيث أن هذه المقشرات تباع وتتوافر في معظم الأسواق ويكون لها أنواع مختلفة وكثيرة، فمن الأفضل أن نقوم بإستخدام المقشرات الطبيعية فقد توجد مقشرات عديدة تساعد على تقشير البشرة والتخلص بشكل نهائي من خلايا الجلد الميتة فيمكننا أن نقوم بعمل هذا المقشر في البيت بكل سهولة وبدون تكلفة.

مكونات ماسك القهوة لتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم

أربع ملاعق كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل ماسك القهوة لتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم