نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكسير الشباب.. كولاجين طبيعي لنفخ الخدود امن تماماً والنتيجة مفاجأة وستبهرك من اول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الوجه السمين ذو خدود منتفخة من أكثر المتطلبات التي تسعى إليها فئة كبيرة من السيدات، وذلك الأمر مرتبط بزيادة إفراز الكولاجين بالبشرة، وبناء على ذلك سنقوم بالكشف عن أبرز الوصفات الناجحة في إفراز كولاجين طبيعي لنفخ الخدود، والتي نصح بها أغلب خبراء العناية بالبشرة.

كولاجين طبيعي لنفخ الخدود

هناك أكثر من وصفة طبيعية وفعالة لنفخ الخدود نظرًا لاحتوائها على كميات وفيرة من الكولاجين، فإليكم أبرز تلك الوصفات بالصورة التالية:

تساهم هذه الوصفة في إعطاء البشرة الحيوية والإشراق مع نفخ الخدود بشكل طبيعي، فإليكم طريقة تحضيرها بهذا الشكل الآتي:

المكونات

بياض بيضة.

حبة خيار.

نقطتان من زيت الزيتون.

2 ملعقة من النشا.

خطوات التحضير والاستخدام

أولًا نقوم بإحضار خلاط كهربائي، ونبدأ بوضع قطع الخيار بقشره، مع بياض البيضة.

بعد ذلك نبدأ بضرب المكونات المذكورة، حتى نتأكد من تجانسهم.

ثم بعدها نقوم بخلط زيت الزيتون مع النشا، ونضيف هذا الخليط لعصير الخيار وبياض البيض.

بعد ذلك مع الخلط باستمرار، فسيتكون لدينا خليط كريمي ومتجانس.

فهنا نقوم بشطف بوجهنا بالماء الفاتر، ومن ثم تجفيفه.

بعد ذلك نبدأ بتوزيع الخليط على البشرة.

ثم يتم تركه الماسك على البشرة لمدة تقدر بحوالي 20 دقيقة.

بعد ذلك نقوم بشطف وجهنا بالماء الدافئ، مع عمل مساج للبشرة.

ثم من بعد تكرار تلك الوصفة مرتين خلال الأسبوع، فسنصل إلى بشرة حيوية وخدود منتفخة ورائعة.

كيف تسمين الوجه بسرعه؟

إن فاعلية هذه الوصفة في جعل الخدود منتفخة بشكل طبيعي ترجع إلى احتوائها على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي تحفز إفراز الكولاجين بالوجه، ومن ثم تسمينه، فإليكم أبرز التفاصيل عنها بالشكل الآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة من هلام الصبار أو جل الألوفيرا.

خطوات التحضير والاستخدام

نقوم في البداية بتوزيع هلام الصبار على الوجه، بشرط أن تكون بشرتنا نظيفة تمامًا.

بعد ذلك يتم تدليك الوجه جيدًا وبرفق، ويترك الجل على البشرة لمدة 10 دقائق.

ثم من بعد انتهاء المدة المحددة، فهنا نقوم بشطف البشرة بالماء الفاتر.

بعد ذلك ينصح بالمواظبة على استعماله يوميًا، وسنتحصل على خدود منتفخة وبشرة خالية تمامًا من أي تجاعيد.

إلى هنا نكون قد قدمنا لكم حل سحري وفعال للقضاء على مشكلة التجاعيد والتوصل إلى انتفاخ الخدود بصورة طبيعية، وذلك من خلال طريقة إعداد كولاجين طبيعي لنفخ الخدود بمكونات بسيطة داخل المنزل، فعلينا الالتزام بخطوات تحضيرها، كي يعود بالنفع على بشرتنا.