نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صحية وجذابة لصبغ الحواجب بالحنة في البيت بشكل طبيعي مرسوم بدون ضرر في المقال التالي

لكى تتصبغ الحواجب بلون مناسب وجذاب عليكى بإختيار الحنة فهى تقوم بصبغ الحواجب بلون يناسب لون البشرة، وقد تكون العلاجات مثل الصبغات والكريمات الأكثر شيوعا للحصول على حواجب كثيفة لكن لها أضرار كثيرة على المدى الطويل لأن بها نسبة من المواد الكيميائية ويتم الإقتصاد من مكوناتها الطبيعية فالمواد الضارة تعمل على تساقط شعر الحاجبين وتسبب الفراغات، والصبغات الجاهزة تسبب الحرقة، والإلتهابات للجلد الحساس وتباع بأسعار عالية لذا فإن الحنة البديل المثالى يساعدك على صبغ الحواجب وتكثيفها وتصفيف الحواجب وتعمل على ملئ الفراغات وظهورها بشكل جميل وجذاب دون التعرض لأى مخاطر أو حساسية، وسوف نعرض إليكى وصفة الحنة التى تتكون من الحنة والقهوة والكركم وزيت الخروع وزيت جوز الهند فمكونات وصفة الحنة تتوافر لديكى فى المنزل وبأقل التكاليف تتوافر فى كل المحلات. مكونات عمل صبغ الحواجب بالحنة أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الحنة

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القهوة

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكركم

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الخروع

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الماء

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من النشا طريقة عمل صبغ الحواجب بالحنة أولا قومى بتنظيف الحواجب وإزالة أى مكياج بإستخدام قطعة نظيفة من القطن حتى يسهل إمتصاص الحنة بشكل جيد.

ثم أحضرى طبق مناسب لعمل خلطة الحنة بخلط الحنة والقهوة والكركم والماء، وبعد ذلك ضيفى زيت الخروع وزيت جوز الهند وزيت اللوز والنشا.

ثم قومى بخلط جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح وصفة الحنة جاهزة للإستخدام.

وبعد ذلك إبدئى بتوزيع معجون الحنة على الحاجبين بإستخدام فرشاة مائلة لرسم الحواجب مع الضغط على الجلد حتى تتأكدى من وضعها بشكل متساوى.

وبعد ذلك تخلصى من أى زوائد أو تلطخات بإستخدام عود من القطن المبلل بالماء.

ثم إتركيها لمدة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعة ونصف، وبعد ذلك قومى بغسل الحاجبين بالماء الفاتر، وبعدها سوف تلاحظين الحواجب بشكل جذاب وتزيد من جمالك بإستخدام وصفة الحنة الطبيعية والرهيبة. عمر شويل - جدة طريقة صحية وجذابة لصبغ الحواجب بالحنة في البيت بشكل طبيعي مرسوم بدون ضرر - ثقفني تمويل قرض شخصي من بنك التسليف بدون فائدة ولا كفيل ولا تحويل راتب لحل تعثراتك والتزاماتك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة صحية وجذابة لصبغ الحواجب بالحنة في البيت بشكل طبيعي مرسوم بدون ضرر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.