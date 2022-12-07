نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتطبخي ايه النهاردة.. أكلات اقتصادية للغداء بدون لحوم وحافظي على ميزانيتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظرًا لصعوبة عمل ميزانية أسبوعية للمنزل لغلاء الأسعار، فهنا يتم البحث الدائم عن طرق عمل أكلات اقتصادية للغذاء بدون لحوم، فهناك بالفعل أكلات تتمتع بمذاق شهي وبمكونات موفرة، وسيعشق تناولها كافة الفئات العمرية، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه. أكلات اقتصادية للغذاء بدون لحوم إليكم ألذ وأشهى الأكلات الموفرة لوجبة الغذاء بدون لحوم، وذلك من خلال عرضنا بالشكل الآتي: الشكشوكة كي نصل إلى مذاق الشكشوكة المميز، فعلينا الالتزام بالآتي: المقادير 4 بيضات.

زيت زيتون.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة بابريكا.

3 حبات من الطماطم.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من الكزبرة.

بصلة متوسطة الحجم.

فلفل شرائح. خطوات التحضير أولًا نقوم بتشويح البصل والثوم مع القليل من الزيت، ويتم التقليب جيدًا على النار، حتى يتغير لون البصل.

ثم نقوم بإضافة الفلفل الشرائح، مع الكمون والطماطم، وذلك مع التقليب المستمر على النار.

وبعدها نقوم بوضع باقي التوابل للخليط، ويتم إضافة كمية بسيطة من الماء، كي لا يتعرض الخليط للحرق.

ثم نقوم بإضافة البيض للخليط، ويتم ترك البيض مع الخليط على النار لمدة تقدر بحوالي 10 دقائق.

وبذلك سيكون لدينا أفضل أكلة اقتصادية ويتم تقديمها ساخنة مع الخبز. صينية بطاطس بيوريه تعتبر هذه الأكلة من الأكلات الاقتصادية اللذيذة، وهذا الأمر مرتبط بالالتزام بالتفاصيل الآتية: المقادير 4 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة بقسماط.

بيضة.

زيتون أخضر.

نصف ملعقة فلفل أسود.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من التوابل.

ملعقة كبيرة من بودرة البصل.

ملعقة كبيرة من بودرة الثوم.

كوب ونصف من الزبادي.

2 كوب من الحليب، ويفضل أن يكون كوب من المرق. خطوات التحضير أولًا نقوم بسلق البطاطس، ونقوم بهرسها مع كمية بسيطة من الحليب والسمن والملح والفلفل الأسود، حتى نتحصل على خليط متجانس وكريمي.

ثم نقوم بإحضار صينية متوسطة الحجم ويتم دهنها بالزيت.

ثم نضيف البطاطس المهروسة مع الزبادي والزيتون المقطع.

وبعدها نقوم بسكب الحليب مع بودرة الثوم والبصل.

ومن هنا تأتي خطوة خفق بيضة على وجه البطاطس مع رشة بقسماط.

ويتم وضع الصينية داخل الفرن لمدة نصفة ساعة، حتى يتم تحمير وجه الصينية. إلى هنا نكون قد انتهينا من عرض أكثر من طريقة لعمل أكلات اقتصادية للغذاء بدون لحوم، فبعد عرضنا لهذا المقال سنتمكن من إعداد أكثر من أكلة موفرة وفي نفس التوقيت لذيذة ومغذية.

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