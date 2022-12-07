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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل حمص الشام بنصف كيلو من الحمص و اهم فوائدة في المقال التالي
طريقة عمل حمص الشام , يعتبر حمص الشام من المشروبات الشتوية التي تمنحك الدفء و ايضا يعتبرحمص الشام من المشروبات التي لا تتعبك في تحضيرها فهو سهل وطعمه لذيذ ويمد الجسم بالدفء والطاقة لانه غني بالبروتين و يوازن السكر في الدم وهو متميز بانه يساعد في تقليل نسبة الكولسترول في الدم حيث يمد الجسم بالالياف التي يحتاج اليها الجسم بدهون قليلة منما يساهم في تقليل و خفض نسبة الكولسترول و ايضا يعد حمص الشام واحد من اهم طقوس فصل الشتاء , حيث ان عشاق المطبخ يعتبرون حمص الشام مميز لانه سهل وسريع التحضير ويسهل الحصول على نفس نتائج التي يباع بها فى الخارج بل و هو مضمون و اكثر صحة ويقدم في مصر في اكواب و معه معلقة ولا يطلق عليها حساء بل يطلق عليها مشروب مالح لذلك يتميز المصريون في عمل حمص الشام حيث يختلف حمص الشام عن باقي المشروبات وهنا و من خلال موقعكم الفريد موقع ثقفني بقدم لكم كيفية تحضير و عمل طريقة حمص الشام باسرار وتكات المحلات .
مكونات عمل حمص الشام
ففي الشتاء تكثر عربات حمص الشام كثير وهنا نعرض لكم مكونات عمل حمص الشام في المنزل باسرار وتكات هذة العربات بمكونات سهلة وبسيطة.
- نصف كيلو من الحمص.
- بصلة كبيرة مفرومة.
- طماطم مفروم.
- عصير ليمون.
- ملح.
- كمون.
- شطة حسب الرغبة.
طريقة تحضير حمص الشام
حمص الشام يتميز بأنه سهل التحضير في المنزل ويمكنك الحصول علي الطعم الاصلي والطريقة هي كالتالي
- يتم نقع الحمص في وعاء به ماء لمدة ثلاث او أربع ساعات او يتم تغطية الوعاء ليلة كاملة .
- ثم في حلة علي النار نضع ماء ليغلي ثم نضع الحمص فيها ونتركه حتي يغلي نبعد الرغوة البيضاء المتكونة علي الحمص ونتركه يغلي.
- ثم نضيف البصلة والكمون والطماطم والملح ونتركه يغلي.
- ثم نتابع الماء ونزيد ماء ساخن ونتركه يغلي حتي يستوي الحمص.
- ثم نضيف عصير الليمون ثم يقدم ساخن مع إضافة الشطة حسب رغبتك وعصير الليمون والكمون الاضافي ويقدم بالهنا والشفا.
أهم الفوائد الصحية لحمص الشام
- ضبط الشهية حيث يساعد في الحفاظ على شهيتك تحت السيطرة .
- ثم انه غنى بالبروتين والألياف التي تنظم عملية الهضم، ما يساعد على تعزيز الشبع حيث يزيد البروتين من مستويات هرمونات تقليل الشهية في الجسم.
- الحفاظ على قوة العضلات نظرًا لأنه غنى بالبروتينات .
- ثم يساعدك في التحكم في الوزن وصحة العظام، نظرًا لأنه يحتوى على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.
- يساعد في إنقاص الوزن من خلال المعادن التي يحتوى عليها.
- كما أنه يحتوى على سعرات حرارية منخفضة، فهو مصدر جيد للبروتين والالياف، ما يجعلك أقل عرضة للإصابة بالسمنة.
- التحكم في مستوى السكر بالدم لأنه يحتوي على العديد من الخصائص التي قد تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، لأنه مصدر جيد للألياف والبروتين.
- ثم يساعد في تحسين عملية الهضم لأنه غنى بالألياف القابلة للذوبان والتي تعمل على زيادة عدد البكتيريا الصحية في أمعائك وتمنع فرط نمو البكتيريا غير الصحية.
- وبالتالي تعمل على تقليل مخاطر الإصابة ببعض أمراض الجهاز الهضمي ، مثل متلازمة القولون العصبي وسرطان القولون.
- يتم من خلاله الحماية من أمراض القلب نظرًا لأنه غنى بالمغنيسيوم والبوتاسيوم.
- والتي تعمل على تعزيز صحة القلب، والتي تساعد على تقليل مستويات الدهون الثلاثية والكولسترول الضار .
- ثم ايضا الحماية من السرطان لأنه يعمل على تعزيز إنتاج الجسم من مادة الزبد وهو حمض دهني يسهم في تقليل الالتهاب القولون وبالتالي يسهم في تقليل الإصابة بسرطان القولون .
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