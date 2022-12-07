طريقة عمل حمص الشام بنصف كيلو من الحمص و اهم فوائدة

طريقة عمل حمص الشام , يعتبر حمص الشام من المشروبات الشتوية التي تمنحك الدفء و ايضا يعتبرحمص الشام من المشروبات التي لا تتعبك في تحضيرها فهو سهل وطعمه لذيذ ويمد الجسم بالدفء والطاقة لانه غني بالبروتين و يوازن السكر في الدم وهو متميز بانه يساعد في تقليل نسبة الكولسترول في الدم حيث يمد الجسم بالالياف التي يحتاج اليها الجسم بدهون قليلة منما يساهم في تقليل و خفض نسبة الكولسترول و ايضا يعد حمص الشام واحد من اهم طقوس فصل الشتاء , حيث ان عشاق المطبخ يعتبرون حمص الشام مميز لانه سهل وسريع التحضير ويسهل الحصول على نفس نتائج التي يباع بها فى الخارج بل و هو مضمون و اكثر صحة ويقدم في مصر في اكواب و معه معلقة ولا يطلق عليها حساء بل يطلق عليها مشروب مالح لذلك يتميز المصريون في عمل حمص الشام حيث يختلف حمص الشام عن باقي المشروبات وهنا و من خلال موقعكم الفريد موقع ثقفني بقدم لكم كيفية تحضير و عمل طريقة حمص الشام باسرار وتكات المحلات .

مكونات عمل حمص الشام

ففي الشتاء تكثر عربات حمص الشام كثير وهنا نعرض لكم مكونات عمل حمص الشام في المنزل باسرار وتكات هذة العربات بمكونات سهلة وبسيطة.

نصف كيلو من الحمص.

بصلة كبيرة مفرومة.

طماطم مفروم.

عصير ليمون.

ملح.

كمون.

شطة حسب الرغبة.

طريقة تحضير حمص الشام

حمص الشام يتميز بأنه سهل التحضير في المنزل ويمكنك الحصول علي الطعم الاصلي والطريقة هي كالتالي

يتم نقع الحمص في وعاء به ماء لمدة ثلاث او أربع ساعات او يتم تغطية الوعاء ليلة كاملة . ثم في حلة علي النار نضع ماء ليغلي ثم نضع الحمص فيها ونتركه حتي يغلي نبعد الرغوة البيضاء المتكونة علي الحمص ونتركه يغلي. ثم نضيف البصلة والكمون والطماطم والملح ونتركه يغلي. ثم نتابع الماء ونزيد ماء ساخن ونتركه يغلي حتي يستوي الحمص. ثم نضيف عصير الليمون ثم يقدم ساخن مع إضافة الشطة حسب رغبتك وعصير الليمون والكمون الاضافي ويقدم بالهنا والشفا.

أهم الفوائد الصحية لحمص الشام