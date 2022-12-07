مخلل الزيتون الأسود بالطريقة الأصلية

يعتبر مخلل الزيتون الأسود من أكثر أنواع المخللات التي يفضل تناولها من جانب فئة كبرى من الناس، وهذا ما يدفعهم لشرائها من المحلات، لكن هناك طريقة مضمونة وسهلة وغير مكلفة لإعداده داخل المنزل، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه بالتفصيل داخل هذا المقال.

مخلل الزيتون الأسود

كي نتمكن من الوصول إلى مذاق الزيتون الأسود المخلل بكل سهولة داخل المنزل، فعلينا الالتزام بكافة التفاصيل الآتية:

المقادير

3 كيلو جرام من الزيتون الأسود.

كمية من الزيت.

كيلو من الملح الخشن.

3 أكواب من الخل.

خطوات التحضير

أولًا نقوم بإحضار وعاء عميق به كمية من الماء ويتم وضعه على النار، ونتركه حتى الغليان.

ثم نقوم بوضع الزيتون الأسود داخل الماء المغلي، ويتم تركه لمدة دقائق بسيطة.

ومن بعدها نقو بتصفية الزيتون من الماء، ويتم تركه في مكان معرض للشمس لفترة تقدر بحوالي يومين، حتى يجف تمامًا.

فيجب أن يتم تقليبه من فترة لأخرى، حتى تتم عملية التجفيف بالشكل الصحيح.

ثم نضع الزيتون الأسود في برطمان به ماء مع كمية من عصير الليمون والملح.

ويجب ان يتم وضع البرطمان مع غلقه بكل إحكام في مكان دافئ لمدة أسبوع.

وبعد انتهاء المدة المحددة، فهنا نقوم بتصفية الزيتون من الماء.

ثم نقوم بوضع الملح مع الزيتون، وذلك مع غلق البرطمان جيدًا، وذلك بهدف امتصاص الملح بالشكل الصحيح.

ومع كل أسبوع يتم تذوق حبة زيتون، وفي حال ملاحظة أن مذاقه المرد لم يعد له آثر، فهنا تمت عملية التخليل بالشكل الصحيح.

ويتم تقديم الزيتون الأسود مع كمية بسيطة من الخل والزيت داخل برطمان آخر، حتى يكون جاهزًا للتناول.

فيجب أن ننتبه إلى غلق البرطمان بكل إحكام حتى لا يتخلل الهواء داخل البرطمان.

وفي النهاية نكون قد سردنا لكم طريقة مخلل الزيتون الأسود الخاصة بأشهر المحلات المتخصصة في إعداد هذا النوع من المخللات، وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لفشل إعداد الزيتون الأسود المخلل داخل المنزل مرة أخرى، فسوف نتمتع بمذاقه الفريد والمميز، وذلك من خلال الالتزام الحرفي بكافة التفاصيل المذكورة في السابق.