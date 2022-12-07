سر تدميس فول المحلات أعملي الفول المدمس في البيت بطريقة وطعم مختلف زي الزبدة

لا تخلو أى مائدة مصرية وخاصة مائدة الإفطار من وجود الفول المدمس بزيت الزيتون والليمون والطحينة فتشتهر معظم البيوت بعمل الفول الذى يتميز بطعمه الشهى ومذاقه الرائع والجميل، وتشتهر المطاعم بعمل الفول لكن لا نضمن نظافته فننصح بعدم شرائه إضافة إلى أنه مضاف إليه مواد ضارة تعمل على تسوية الفول بسرعة وهذه المواد تسبب أضرار وأمراض كثيرة فيجب عدم شراء الفول من المطاعم، والبعض يقومون بشراء علب الفول الجاهزة من المحلات والسوبر ماركت بتكلفة عالية فهذا مضر جدا بالصحة لأن مضاف إليه مواد حافظة ليتم حفظ الفول لفترة طويلة ومضاف إليه مكسبات طعم ورائحة لذلك من الأمن لصحتك وصحة أولادك أن تقومى بنفسك بعمل الفول المدمس والذى يتكون من مواد متوفرة لديكى يوميا فى المطبخ وهى الطماطم والفول والبصل والثوم وعصير ليمون والعدس الأصفر فهذه المكونات إقتصادية توجد بأسعار رخيصة في كل المحلات والأسواق.

والفول المدمس من البقوليات المفيدة التى تمد الجسم بالبروتينات اللازمة لبناء الجسم وإعطائه الطاقة والنشاط، وتناول الفول مع الجرجير فى ساندويتشات للأطفال فى وجبتهم المدرسية مفيد ومغذى جدا لهم، والفول أيضا يقوى المناعة ويهاجم أى ميكروبات داخل الجسم، وللفول طرق كثيرة ومختلفة فيمكن عمل الفول بالبيض المقلى أو بالبيض المسلوق ويمكن عمله أيضا بالسجق أو بالبسطرمة أو بالتونة أو بصلصة الطماطم فكل هذا على حسب الرغبة، ونعرض عمل الفول المدمس بطريقة سهلة ولا يأخذ وقت فى عملية النضج، ويمكن حفظ وتفريز الفول المدمس فى أكياس فى فريزر الثلاجة لحين إستخدامه مرة أخرى.

مكونات عمل الفول المدمس

كيلو واحد من الفول

إثنين ثمرة متوسطة الحجم من الطماطم المقطع

ثمرة واحدة من البصل

إثنين فص من الثوم المقطع

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من العدس الأصفر

كمية مناسبة من الماء

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح

طريقة عمل الفول المدمس اللذيذ