نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسر وصفتي السحرية.. كيفية تطويل الشعر الذي لا يطول بمكونات سهلة لن يتوقف عن النمو في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن مشكلة عدم نمو الشعر بالشكل الطبيعي مع تعرضه الدائم للتساقط وضعف بصيلاته من أكثر المشكلات شيوعًا ما بين فئة كبيرة من الناس، لكن خبراء العناية بالشعر قد وضحوا لنا أن كثرة استعمال المنتجات الكيميائية تؤثر بالسلب على عملية نمو الشعر، وبناء على ذلك سنقوم بعرض إجابة سؤال كيفية تطويل الشعر الذي لا يطول بشكل مفصل داخل هذا المقال.

كيفية تطويل الشعر الذي لا يطول

كي نتمكن من تطويل الشعر الذي لا يطول بالشكل الطبيعي دون أن يكون هناك أي تأثير سلبي على الشعر، فعلينا المواظبة على عددًا من الوصفات الطبيعية الفعالة في علاج تلك المشكلة، وإليكم أبرز تلك الوصفات بالشكل الآتي:

وصفة الأفوكادو لتطويل الشعر

إن هذه الوصفة تتمتع بقدر كبير من الأحماض الدهنية والفيتامينات التي تساهم في حل أكثر من مشكلة صحية للشعر، فإليكم أبرز التفاصيل عنها بالشكل الآتي:

المكونات

حبة أفوكادو.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

خطوات التحضير والاستعمال

نقوم أولًا بهرس حبة الأفوكادو جيدًا، حتى نتحصل على قوام ناعم.

وبعدها نقوم بإضافة زيت الزيتون، ويتم خلط المكونات جيدًا، حتى نتأكد من تجانسهم.

ومن ثم نقوم بغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر والشامبو، حتى نتخلص من أي أتربة عالقة به.

وبعدها تأتي خطوة فرد الخليط على الشعر وتدليكه جيدًا.

ومن ثم نترك الخليط على الشعر لفترة تقدر ساعة.

ويتم شطف الشعر بالماء الفاتر جيدًا.

ويفضل المواظبة على عمل تلك الوصفة 3 مرات أسبوعيًا، وسنلاحظ الفارق في معدل نمو الشعر وكثافته بعد ذلك.

وصفة الموز لتطويل الشعر

نظرًا لما يحتوي عليه الموز من عناصر طبيعية وفيتامينات تساعد الشعر على النمو بشكل كبير، مع الجدير بالذكر أن الموز من أكثر المكونات التي تعمل على زيادة معدلات الكولاجين بالشعر، وهذا ما يساعد على كثافته، وإليكم طريقة تلك الوصفة بالشكل الآتي:

المكونات

حبة موز ناضجة، فالكمية على حسب طول الشعر.

شامبو مخصص للشعر.

خطوات التحضير والاستعمال

أولًا نقوم بهرس الموز جيدًا بواسطة استعمال الشوكة، حتى نتحصل على قوام ناعم.

وبعدها نقوم بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف، مع التأكد بأن الشعر نظيف تمامًا قبل وضع الخليط عليه.

ومن بعدها نترك الخليط على الشعر لفترة تقدر بحوالي 3 ساعات.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر والشامبو.

ويفضل المواظبة على تلك الوصفة مرتين كل أسبوع، حتى نتحصل على النتيجة المطلوبة.

وبذلك نكون قد تناولنا بالتفصيل إجابة مفصلة عن سؤال كيفية تطويل الشعر الذي لا يطول، وذلك من خلال عرضنا لعددًا من الوصفات الطبيعية التي نصح بها غالبية خبراء العناية بالشعر، حيث أثبتت تلك الوصفات دورها في زيادة معدلات نمو الشعر بالشكل المثالي.