مدمر السود كريم صابونة دوف ودقيق الأرز يقضي على سواد السنين يجعلك مثل البدر

صابونة دوف ودقيق الأرز ، حلم كل فتاة وسيدة الحصول على بشرة بيضاء وصافية وخالية من التجاعيد والخطوط الرفيعة اليوم سوف نتعرف على كريم رائع جدا ويساعد على تفتيح البشرة من أول مرة سوف تلاحظين الفرق بين الأول بعد استعمال الكريم ، والمعروف عن الأرز أنه ملك الوصفات وأكثر الوصفات الكورية معتمدة على الأرز المطحون بشكل كبير وهذا لفوائده المميزة فهو يعمل علي تفتيح البشرة بشكل رائع ويعمل أيضا على تنظيف الجلد الميت من البشرة وتعمل علي تفتيح الايدي وخاصة عقل الأصابع ويمنحك نعومة وتفتيح خطير ومن خلال هذا المنشور من موقع ثقفني نقدم لكم كريم صابونة دوف ودقيق الأرز

مكونات صابونة دوف ودقيق الأرز

هذه هي مكونات عمل الكريم مكونات سهلة وبسيطة ومتوافرة في كل بيت هيا بنا نتعرف عليها:-

نصف صابونة دوف.

ملعقتين من دقيق الأرز.

ملعقة كبيرة من لبن البودرة.

ملعقتين من الخل.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة عمل كريم صابونة دوف

سوف نتحدث عن خطوات عمل الكريم بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر مبشرة نقوم ببشر نصف الصابونة جيداً علي الجانب الناعم. بعض ذلك نقوم بوضع بشر الصابون في طبق ونضع عليه الخل ونقلب جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من ماء الساخن حتي يذوب الصابون جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقتين من دقيق الأرز مع ملعقة ماء الورد ونقلب جيداً حتى يمتزج. ثم نضيف ملعقة لبن البودرة ونقلب ثم نضع ملعقة زيت الزيتون ونخلطهم جيداً حتى نحصل على قوام كريمي.

طريقة الاستعمال صابونة دوف ودقيق الأرز

أليك خطوات تطبيق الكريم علي البشرة بخطوات سهلة وسريعة وهي كالآتي:-

نقوم بغسل الوجه واليدين والرقبة جيداً بالماء الدافئ ثم نجفف جيداً.

بعد ذلك نقوم بوضع الكريم علي البشرة والرقبة واليدين ويوزع جيداً.

ثم نترك الكريم علي البشرة لمدة عشرين دقيقة حتى يجف تماماً.

بعد ذلك نقوم بفرك الكريم من على البشرة والرقبة واليدين جيداً بحركات دائرية.

ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ ثم بالماء البارد لقفل المسامات.

بعد ذلك نقوم بترطيب الوجه واليدين والرقبة جيداً بمركب الخاص بكم.

فوائد كريم صابونة دوف ودقيق الأرز

سنتحدث الأن عن فوائد الكريم بشكل أوضح وهي كالآتي:-

يعمل الكريم علي تفتيح البشرة بشكل رائع جدا ونتائجه فورية. يعمل الكريم علي التخلص من التصبغات والكلف وآثاره والخطوط الرفيعة في الوجه. يعمل الكريم علي تخلص من الجلد الميت وتنظيف البشرة بشكل رائع. يجعل البشرة ناعمة وصافية وخالية من الحبوب وأثارها.

النصائح التي يجب مراعاتها عند عمل واستعمال الكريم

هذه هي بعض النصائح المهمة التي يجب مراعاتها قبل البدء في عمل واستعمال الكريم وهي كما يلي:-