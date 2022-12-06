نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب دقيق وحليب أصنعي كيك الفانيليا اليومي الاقتصادي بطريقة مظبوطة وبطعم لذيذ وشهي في المقال التالي
الحلويات من المأكولات التي لا يمكننا الإستغناء عنها على مدار اليوم لان الحلويات عند تناولها بمقدار بسيط ومناسب تعمل على إمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها وكذلك يعتمد عليها الدماغ في غذائه، وتتعدد انواع الحلويات التي يمكننا تناولها ومنها الكيك والبسبوسة والكنافة ولكن تعد الكيك من افضل وأخف انواع الحلويات التي يمكننا تناولها لانها لا تحتوي على كميات كبيرة من السكريات وتتعدد الحشوات التي يمكننا تناولها بالكيك كيك الشيكولاتة وكيك الفانيليا والشربات والزبادي وغيرها من الحشوات الاخرى، حيث تعتبر كيك الفانيليا من افضل انواع الكيك التي يمكننا تناولها ومن المعروف ان الفانيليا لها نكهة رائعة وجذابة يقبل على تناولها العديد من الناس سواء الكبار او الصغار، وتبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل وصفة الكيك لتناولها بطعم لذيذ لان يمكننا تناولها مع المشروبات المختلفة التي نقبل عليها ومنها الشاي او الحليب او النيسكافيه في وجبات الإفطار او وجبات العشاء وغيرها من الاوقات المختلفة، وتعتبر طريقة عمل كيك الفانيليا سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذلك ننصح بعملها في المنزل وعلينا بتجنب شرائها من محلات الحلويات التي تباع باسعار غالية لذلك علينا بعمل تلك الكيك في المنزل، وسوف نقدم إليكي عزيزتي عبر موقعنا طريقة عمل وصفة كيك الفانيليا اليومي ونقدم إليكي المكونات التي تحتاجها تلك الوصفة.
مكونات عمل كيك الفانيليا
- خمسة ملاعق كبيرة من الفانيليا.
- ثلاث حبات من البيض.
- كوب واحد من الدقيق.
- كوب واحد من السمنة السائلة.
- كوب واحد من الحليب.
- كوب واحد من السكر.
- ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج صودا.
طريقة عمل كيك الفانيليا
- أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به ثلاث حبات من البيض مع كوب واحد من الحليب مع كوب واحد من السكر مع كوب واحد من السمنة وعليكي بخلط المكونات ببعضهما جيدا.
- بعد خلط تلك المكونات قومي بتفريغ تلك المكونات في وعاء كبير وضيفي به كوب واحد من الدقيق مع خمسة ملاعق كبيرة من الفانيليا مع ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج صودا وعليكي بعجن وتقليب تلك المكونات ببعضها في أتجاه واحد.
- بعد ذلك وبعد الحصول على قوام شبه سائل قومي بتحضير صينية وضيفي به كمية قليلة من الزيت وعليكي بصب خليط الكيك في الصينية وعليكي بإدخالها في الفرن واتركيها حتى تنضج.
- بعد نضج تلك الكيك قومي بإخراجها من الفرن واتركيها حتى تبرد وعليكي بتقطيعها وقومي بتقديمها في اطباق تقديم وسوف تتناولينها بطعم شهي ولذيذ ورائع.
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