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يقوم الكثير منا بشراء الأطعمة والمنتجات الغذائية حتى تكفي احتياجات المنزل، فترة محددة تصل أحيانا إلى أسبوعين أو شهر في بعض الأسر وبناء عليه لابد من حفظ هذه الأطعمة، وتخزينها بطريقة صحيحة لكي تحتفظ بجودتها وطعمها الطبيعي وقيمتها الغذائية، لذلك سوف نتعرف اليوم عن بعد النصائح التي يجب اتباعها في كل منزل للحفاظ على الأغذية طازجة، في السطور التالية نستعرض بعض النصائح المهمة لأمور التخزين في المطبخ، فما حقيقة صحة تخزين البصل مع البطاطس؟ وكيف يمكن تخزين الخضروات الورقية وكذلك الأطعمة الجافة وغيرها، هذا ما نوضحه في السياق التالي، تابع للمزيد من التفاصيل. تخزين البصل مع البطاطس تقوم كثير من السيدات بوضع البصل بجانب البطاطس في الجزء المخصص لهما في المطبخ.

وهذا غير مناسب على الإطلاق لأن البصل يوضع في مكان بارد وبه تهوية عالية أما البطاطس يجب وضعها في مكان مظلم وجاف.

ولهذا يجب الحرص على إبعاد البطاطس عن البصل ووضع كل في مكانه الصحيح. تخزين الخضروات الورقية في أكياس بلاستيكية لكي تحتفظ الخضروات الورقية برونقها وطعمها ولونها الأخضر الطازج، يجب أن تكون معرضة للهواء لأنها تحتاج إلى التنفس.

لذلك وضعها في أكياس بلاستيكية يؤدي إلى تعفنها وذبولها حيث يجب أن توضع في علب بلاستيك بها ثقوب للتهوية. وضع ملصقات على الأطعمة المجمدة أثناء تخزين الأطعمة في الفريزر يجب أن يتم لصق تاريخ التخزين، ونوع الوصفة حتى يتم استهلاك الأقدم فالأحدث.

زيمكن استخدام أكياس التفريز مع الضغط عليها لفرد محتوياتها حتى لا تأخذ مكان كبير داخل الفريزر، ويتسع لعدد كبير من الأطعمة المجمدة. تخزين الأطعمة الجافة في أماكن رطبة يحتاج المنزل إلى تخزين كثير من الأطعمة الجافة، مثل المكرونة أو الحبوب أو الفول أو الفشار وغيرها.

ويجب أن توضع هذه الأطعمة في علب محكمة الغلق غير معرضة للهواء، وفي أماكن جافة حتى لا يحدث لها تعفن أو رطوبة. حفظ الأطعمة الساخنة في الثلاجة عند الانتهاء من طهي الطعام يجب تركه في درجة حرارة الغرفة، حتى يبرد تماما قبل وضعه في الثلاجة، فوضعه وهو ساخن يعرضه لتكون نوع بكتريا ضار. عمر شويل - جدة مطبخك هو مملكتك .. نصائح لأمور التخزين داخل المطبخ "تفاصيل حتخليكي محترفة" - ثقفني تابع رابط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات 1444برقم الهوية للرجال على رتبة جندي عبر منصة (أبشر - توظيف) jobs.sa والشروط المطلوبة

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