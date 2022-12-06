نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى مكون طبيعي لتبييض الوجه والجسم والتخلص من البقع الداكنة لبشرة بيضاء كالثلج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعرض الكثير من النساء لبعض المشكلات التي تسبب لهن الحرج الشديد والانزعاج، ومن أهم المشكلات التي تظهر بشكل دائم هو ظهور اسمرار أو بقع داكنة في الوجه وبعض المناطق في الجسم، ويرجع ذلك بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس، أو للعديد من الأسباب الاخرى، ويعتبر الليمون من أهم المواد الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة والتخلص من مشكلة الاسمر ومنح البشرة الكثير من الفوائد الاخرى، لذلك سوف نعرض لكم أهم وصفات الليمون الطبيعية للتخلص من البقع الغامقه وتفتيح البشرة.

وصفات الليمون لتبييض الوجه والجسم والتخلص من البقع الداكنة

يدخل الليمون في العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح البقع الغامقة، وتساعد في التخلص من الاسمرار في وقت قياسي، ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

وصفة عصير الليمون والخيار والكركم

تحتوي هذه الوصفة على الكثير من الفوائد والتي من أهمها التخلص من البقع الغامقة و الندبات، وعلاج حب الشباب، وتنظيف وترطيب البشره، وطريقة التحضير والاستخدام تتمثل في الآتي:

المكونات:

ملعقتين كبار من عصير الخيار المصفى.

ملعقتين كبار من عصير الليمون.

ملعقتين من الكركم.

طريقة التحضير والاستخدام:

يتم في البداية الخلط بين المكونات جيدًا مو أجل الحصول على خليط متجانس بين كل المكونات.

بعد ذلك يتم توزيع الخليط على المناطق التي يتواجد بها البقع الغامقة.

يترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

وصفة الليمون مع اللوز وبياض البيض

تتكون هذه الوصفة من مواد طبيعية لها فوائد متعددة للبشرة، وتساعد في تغذية الجلد، والتخلص من الاسمرار وتوحيد لون الوجه، والقضاء على البقع الغامقة، والتخلص من التجاعيد، ويتم تحضير الوصفة واستخدامها كالتالي:

المكونات:

أربع حبات من اللوز المنقوع لمدة أربع ساعات.

أربع ملاعق من عصير الليمون المركز.

بياض بيضة.

طريقة التحضير والاستخدام:

بعد نقع اللوز يتم تقشيرة، ويخلط جيدًا مع باقي المكونات جيدًا، مع مراعاة هرس اللوز حتى تصبح الخلطة ذات قوام مناسب.

يتم توزيع الخليط على الوجه بالكامل.

يترك لمدة نصف ساعة على البشرة.

ثم يتم شطف الوجه جيدًا بالماء الفاتر.

وصفة الشوفان وعصير الليمون

يحتوي الشوفان على عناصر غذائية تجعل البشرة نضرة ومشرقة أما الليمون يوجد به فيتامين C الذي يجعل البشرة بيضاء كالثلج:

المكونات:

2 ملعقة من دقيق الشوفان.

ملعقة من عصير الطماطم.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام: