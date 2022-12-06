شوربة لسان العصفور الشهية بالخضار بنكهة وطعم لا يقاوم

تعد شوربة لسان العصفور بالخضار من أشهي الشوربات التي تغذي الجسم ولها فوائد عديدة، ومن أحسن الوصفات التي تساعد في عملية الهضم ،وأيضا هي المفضل لدى كبار السن لأنه خفيفة وفي نفس الوقت مشبعة وجميلة ومع أضافة الخضار لها تعطي فوائد مذهلة للجسم ،وتعتبر أيضا من أكثر الشوربات شيوعاً خاصة في مصر ومحبب لدي الكثير ،ففي فصل الصيف يقبل عليها الكثير لأنها خفيفة وليست مثل الأكلات الدسمة التي لا يمكن تناولها في الحر الشديد ،وتبقي هي الأفضل ،وفي فصل الشتاء والبرد يقبل عليها الكثير لشعورهم بتدفئة بعد تناولها وبه أيضا الكثير من الخضروات التي تقاوم امراض البرد والانفلونزا فهي حقا متميزة ومن خلال هذا المنشور من موقع ثقفني نقدم لكم اليوم طريقة عمل شوربة لسان العصفور الشهية بالخضار

مكونات عمل شوربة لسان العصفور الشهية بالخضار

هذه هي مكونات الشوربة مكونات بسيطة وموجود في كل بيت هيا بنا نتعرف عليها:-

خمسة ملاعق كبيرة من معكرونة لسان العصفور.

حبتين من الكوسا.

حبتين من الجزر.

حبتين من البطاطس.

بصلة متوسطة الحجم.

فصين من الثوم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو الذرة.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

بعض أوراق لورا.

طريقة عمل الشوربة لسان العصفور الشهية بالخضار

سوف نتعرف على خطوات عمل الشوربة الشهية بكل سهولة ويسر وهي كالآتي:-

أولاً نقوم بغسل الخضروات جيداً حتى نتخلص من أي أترابه عالقة بداخلها. بعد ذلك نقوم بتقطيع الخضروات مكعبات صغيرة للحصول على شكل مميز. ثم نقوم بوضع وعاء علي النار ونضع بداخله ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. بعد ذلك نقوم بوضع خمسة ملاعق كبيرة من لسان العصفور وتحرك مع أضافة أوراق لورا ونستمر في التحريك حتي يصبح لونه ذهبي. ثم نقوم بتقطيع البصل والثوم قطع صغيرة جداً وثم نضيفه في الوعاء ونستمر في التحريك. بعد ذلك نقوم بوضع الخضروات ونقلب جيداً حتى تأخذ طعم لسان العصفور والبصل والثوم. ثم نقوم بإضافة الماء ومن المفضل وضع شوربة دجاج أو لحم ثم نضيف الملح والفلفل الأسود. بعد ذلك نترك الشوربة حتي تنضج تماماً. ثم نقوم بوضع الشوربة في طبق التقديم ونضع فوق الطبق القليل من البقدونس. ثم نقوم بتقديمه إلي متابعين الأعزاء.

النصائح التي يجب مراعاتها عند عمل الوصفة للحصول على نتائج أفضل

سوف نتعرف على بعض النصائح المهمة التي تعمل علي نجاح الوصفة بشكل رائع وهي كالتالي:-