كيف تصبغ شعرك بالقهوة في المنزل؟ تلك من أكثر التساؤلات شيوعًا من قبل العديد من النساء والرجال في حالة تعرضهم لظهور شيب الشعر المبكر، هذا الأمر الذي يتسبب في الشعور بالإحباط مما ينتج عنه تدريجيًا الإصابة بفقدان الثقة بالنفس بعدما يبدأ الشعر الأبيض بغزو الشعر يوم وراء يوم، ومن هنا يأتي دور الوصفات الطبيعية التي تقوم بدورها الفعال في تغطية شيب الشعر لفترات طويلة دون إلحاق الضرر عليه، وذلك بالطبع عكس الصبغات الكيميائية الأخرى التي تتسبب في إتلاف الشعر مع تكرار استخدامها، ومن هذا المنطلق نود أن نتطلع معًا إلى أقوى مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تعمل على صبغ شيب الشعر وتقويته.

كيف تصبغ شعرك بالقهوة في المنزل؟

تحتوي القهوة على مادة الكافيين والمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وحين استخدامها على الشعر تؤدي إلى نتائج ممتازة، فتعمل القهوة على تقوية جذور الشعر بينما يلعب الكافيين بدوره على أوعية فروة الرأس مما ينتج عنه ذلك تحفيز الدورة الدموية مما يترتب عليه تحسين عملية تغذية الشعر من ثم تلقي البصيلات للمزيد من الأكسجين وتقويها فتصبح أكثر صحة.

المكونات:

كوب كبير من مسحوق القهوة الخام.

نصف كوب من الكاكاو.

طريقة التحضير

نخلط الكاكاو مع مسحوق القهوة الخام في وعاء. ثم نضيف ثلاث أكواب من الماء. نضع الوعاء على نار متوسطة ونراقب حتى تصل للغليان. يرفع الوعاء على جانب حتى يبرد تماما. يصفي ونبدأ في عملية توزيع الخليط على كامل الشعر مع التدليك لدقائق. نحرص على أن يغطي الشعر بكيس بلاستيك وننتظر حتى مرور ثلاثة ساعات. ثم نشطف الشعر جيدا جدا بالماء الفاتر.

كيفية تغيير لون الشعر بالقهوة في المنزل؟

ومن ضمن الوصفات المجربة والتي أثبتت قدرتها الفائقة في صبغ الشيب هي وصفة القهوة فقط دون إضافة عليها أي مواعظ أخرى.

المكونات:

كوب من القهوة الخام.

كمية من الماء.

الطريقة