نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والقهوة وصفة خارقة للقضاء على التجاعيد رهيبة في التفتيح في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر الأشياء المزعجة هي ظهور التجاعيد في سن مبكرة جداً مما يجعل الثقة بالنفس تقلل من ناحية الشكل، ومن الصعب التخلص منها ولكن اليوم معنا ماسك النشا القهوة رهيب في شد الجلد بشكل مبهر يجعلك تحصلي علي نتيجة مثل البوتكس، ومن فوائد المتميزة القهوة وهي تعمل على تقشير خفيف للبشرة مما يعمل علي تعزيز نعومة البشرة وتحفز الأوعية الدموية في الموجودة أسفل البشرة، وهذا يعمل تدفق الدم إلى البشرة وتعمل علي أضافة أشراقه تحت العين المتعبة وتفتح الهالات السوداء وتشد البشرة فهو ماسك متميز جداً, سوف نتعرف علي مكونات وطريقة العمل من خلال هذا المنشور من موقع ثقفني نقدم ماسك النشا والقهوة الخارق.

مكونات ماسك النشا والقهوة الخارق

هذه هي مكونات ماسك النشا والقهوة بمكونات متوافرة في كل بيت هيا بنا نتعرف عليها:-

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من القهوة.

اثنان ملعقة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة عمل ماسك النشا والقهوة الخارق

سوف نتعرف طريقة عمل الماسك بكل بساطة ويسر ومعنا نتابع:-

نحضر طبق صغير ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من القهوة ونحرك جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع اثنان ملعقة من الزبادي ونحرك الخليط جيداً حتى يتجانس. ثم نضيف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة صغيرة من ماء الورد ونستمر في التحريك حتى نحصل على قوام كريمي. ثم تتحفظ بالماسك في علبة محكمة الغلق ونحتفظ به في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام.

تعرفنا معنا هذه علي طريقة العمل بكل سهولة.

طريقة عمل ماسك النشا والقهوة الخارق

نتعرف معا على خطوات تطبيق الماسك على البشرة خطوات سهلة وبسيطة:-

الخطوة الأولى كما تعلمنا وهي غسل البشرة بطريقة جيدة حتي نتخلص من أي أوساخ علي الوجه.

ثم نقوم بوضع الماسك على البشرة ويوزع جيداً بحركات دائرية خفيفة لضمان وضعه جيداً.

بعد ذلك نترك الماسك لمدة عشرين دقيقة حتى يجف تماماً.

ثم نقوم بعمل سكراب للبشرة بحركات دائرية الشكل.

الخطوة الأخيرة وهي غسل البشرة جيداً بالماء الدافئ ثم بالماء البارد حتي تقفل المسامات.

سوف تشعرونا بالفرق الكبير متابعينا الأعزاء.

فوائد ماسك النشا والقهوة الخارق

سوف نتحدث أكثر علي هذا الماسك ونتعرف سويا بعض الفوائد المهمة الماسك:-

يعمل الماسك على تفتيح البشرة بشكل مبهر. يخلصك الماسك من التجاعيد المبكرة والخطوط الرفيعة في الوجه. يمنح الماسك البشرة نعومة مثل بشرة الأطفال ولمعه كأنها طبيعية. من أكثر الأشياء التي تمنح البشرة لون وردي جميل ومميز. يعمل مع الاستمرار على تفتيح الهالات السوداء تحت العين ويعطيها مظهر مشرق.

النصائح التي يجب مراعاتها عند عمل الماسك بكل سهولة

سوف نتعرف على بعض النصائح المهمة لنجاح الماسك بشكل مبهر وهي كالتالي:-