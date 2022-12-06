احلى تتبيلة لمخلل الباذنجان على طريقة المطاعم

طريقة عمل مخلل الباذنجان أطلق عليه السوريون في البداية الباذنجان الذي ينتمي إلى عائلة الباذنجان ويتميز بلونه الأرجواني الغامق أو الأسود. تنتشر زراعة الباذنجان الطويل في دول أمريكا الشمالية وأوروبا ، وتوجد أصناف عديدة منه ، ينتشر معظمها في الهند وبعض الدول الآسيوية ، وتزرع بذور الباذنجان في تربة رملية ذات سماد جيد. مخلل باذنجان مخلل الباذنجان من أبسط الطرق ، يمكن استخدامه كطبق جانبي أو كفاتح للشهية ، لذلك يمكننا استخدام الباذنجان الأسود أو الباذنجان الأبيض لعمل المخللات ، بعض الناس يفضلون التوابل والبعض لا يحبونه ، حتى نتمكن من استخدام الفلفل الأخضر الحلو ، في حالة رغبتك في الحصول على الطعم الحار ، يمكنك استخدام الفلفل الحار.

طريقة عمل مخلل الباذنجان زي الجاهز

مكونات المخلل :

٢ كيلو باذنجان صغير

٣ فلفل الاخضر الحار

١٠ فص ثوم

٣ ملاعق خل تفاح

ملعقة ونصف ملح

ليمون

ملعقة فلفل احمر

ليمونه مقطعه

طريقة تحضير الوصفة:

نقوم بغسل الباذنجان ثم نقوم بغلي الماء مع نصف ملعقة سكر ونضع بها الباذنجان ويترك حتى ينضج ثم اخرجيه من الفرن ويترك يصفى من الماء، ثم في وعاء اخر نقوم بمزج كلا من الثوم المفروم والفلفل الاخضر وملعقة من الملح وعصير الليمون والفلفل الاحمر ، ثم نقوم بشق الباذنجان ويحشى بهذا الخليط ، ثم ترص الباذنجان في وعاء محكم الغلق مع وضع الليمون ومزج ملعقة من الملح والخل ونصف كوب من الماء ، وضعيهم على الباذنجان ثم يغلق الوعاء ويترك في مكان دافئ مدة ٤ ايام، بعد انقضاء المده نقوم بتصفية الماء من الباذنجان ويوضع عليه الزيت ويحفظ في المبرد وبهذا يكون جاهزا للاستخدام في اي وقت.

فوائد الباذنجان الصحية

الباذنجان يعتبر من مضادات الاكسده الطبيعية التي تحمي ااجسم والخلايا من التلف ، كما يساعد في حفض نسبة الكوليسترول في الدم وهذا لانه يحتوي على الياف ذائبة تمنع امتصاصه في المعده، كما يعتبر مهما لمرضى السكر ، كما يعتبر مصدر من مصادر الحديد في الجسم ، ويحتوي على فيتامينات مهمة لصحة المخ.