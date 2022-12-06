النشا والأرز صاروخ التفتيح ويشد البشرة ويقضي على التجاعيد بشكل دائم

يعتبر هذا الماسك من الماسكات المبهرة في التفتيح بشكل سريعة جدا ومضمونة وأمنة ذلك بسبب المكونين الرائعين وهما النشا والأرز فالنشا يعمل علي تفتيح البشرة بشكل ملفت للنظر ووهمي ويعمل علي شد البشرة بشكل جميل ومميز ويفيد في علاج الحبوب في البشرة أما الأرز فهو رائع في التفتيح لهذا معظم الوصفات الكورية معتمدة على الأرز ومن المعروف عن بشرة الكوريات أنه ناصعة البياض وصافية وناعمة وخالية من الحبوب وليست بها مسامات واسعة وهذا كله يبدأ بالأرز والماسكات المعتمدة عليه فاليوم سوف نتعلم معا كيفية تحضيره واستعماله لتحظي على نتائج مبهرة ووهمية وجميلة ومن خلال هذا المقال الرائع من موقع ثقفني نقدم لكم ماسك النشا والأرز صاروخ التفتيح.

مكونات ماسك النشا والأرز صاروخ التفتيح

هذه هي مكونات الماسك مكونات بسيطة ومتوافرة في كل بيت هيا بنا نتعرف عليها:-

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة كبيرة من الأرز.

كوب كبير من الماء الساخن.

١ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

١ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل الماسك النشا والأرز

نتحدث الأن علي طريقة عمل الماسك بكل سهولة ويسر خطوات كما يلي:-

نحضر كوب كبير من الماء الساخن ونضع عليه ٢ملعقة كبيرة من الأرز المغسول مسبقاً ونتركه لمدة ساعة كاملة. بعد مرور ساعة تقريباً نقوم بتصفية الأرز المنقوع حتي نحصل على ماء الأرز. نضع ماء الأرز في وعاء ونضع عليه ملعقة كبيرة من النشا ونحرك جيداً. ثم نضع الوعاء علي النار حتي يغلي ونحصل على قوام كريمي ناعم. نتابع الشرح بالتفصيل نضيف ملعقة صغيرة من عصير الليمون بعد ما يبرد الخليط قليلاً ونحرك جيداً. ثم نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً حتى تتجانس المكونات جيداً مع بعضها. نحتفظ بالماسك في علبة زجاجية محكمة الغلق ونحتفظ به داخل الثلاجة.

طريقة الاستعمال ماسك النشا والأرز

معنا الأن خطوات تطبيق الماسك خطوات مريحة وهادئة للحصول على نتائج مبهرة وهي:-

الخطوة الأولى والمهمة نقوم بغسل البشرة جيداً بغسول مريح لكي حتي ننظف الوجه جيداً.

خطوة الثانية نضع الماسك علي البشرة والرقبة بحركات دائرية خفيفة حتي يتوزع جيداً.

خطوة الثالثة نترك الماسك على البشرة لمدة نصف ساعة تقريباً حتى يجف جيداً.

خطوة الرابعة نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ ثم بالماء البارد لقفل المسامات.

الخطوة الأخيرة يتم ترطيب البشرة بأي شيء مفضل لديك أي كريم او زيت لنعومة أكثر.

فوائد ماسك النشا والأرز

نتحدث أكثر عن أهم الفوائد المهمة لهذا الماسك بشكل أوضح وهي كما سوف نذكر:-

يعمل الماسك على تفتيح البشرة بشكل ملفت للنظر ووهمي. يخلص البشرة من أي زيوت أو رؤوس سوداء. يعطي البشرة ترطيب ونعومة فائقة ولمعه طبيعية وهمية. يخلصك من التجاعيد عن طريقة شد البشرة بطريقة مبهرة ووهمية. يعمل علي تخلص الجلد من الخلايا الميتة ويمنحه مظهر رائع وحيوي.

النصائح التي يجب مراعاتها عند عمل ماسك النشا والأرز

سوف نتحدث عن بعض النصائح المهمة لنجاح وصفة الماسك إعطاء نتائج مبهرة وهي كما يلي:-