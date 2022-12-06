نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكبدة الإسكندراني بأكثر من طريقة في البيت زي أشهر المحلات المشهورة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الكبدة الإسكندراني، تعتبر من أشهر الأكلات المصرية الشعبية الأصيلة، حيث اشتهرت بها مدينة الإسكندرية، على العربات المتجولة ومحلات الكبده والسجق، ولكن لضمان النظافة وجودة الطهي، فلابد من طرق لطهيها في المنزل بكل سهولة، وبنفس الجودة والطعم الشهي الذي تتميز به هذه المناطق، ولذلك سوف نعرض على حضراتكم أفضل التتبيلات وأفضل الطرق لعمل الكبدة الإسكندراني في المنزل بسهولة.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

يمكن أن نتحدث أولاً عن المكونات والتتبيلات الخاصة بالكبده. وسوف نعرض على حضراتكم أفضل التتبيلات.لكي تختاري أفضل ما يناسب إمكانياتك. ويمكن عمل الكبدة بأنواعها. سواءً كانت بقري أو جاموسي أو ضاني أو حتى كانت كبده الدجاج.

1- التتبيلة الأولى:

شرائح كبده.

ثلث كوب سويت أند شيلي صوص.

3 ملعقة كبيرة صويا صوص.

ماء حسب الحاجة.

تخلط جميع المكونات وتتبل الكبده.

2- التتبيلة الثانية:

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملح.

فلفل أسود.

2 ملعقة صغيرة جنزبيل مفروم.

شرائح فلفل أحمر مجفف (اختياري).

تخلط جميع المكونات وتتبل الكبده.

3- التتبيلة الثالثة:

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة صويا صوص.

ربع كوب عسل أبيض.

2 فص ثوم مفروم.

ربع كوب ماء حسب الحاجة.

تخلط جميع المكونات وتتبل الكبده.

4- التتبيلة الرابعة:

كوب بصل شرائح.

كوب فلفل رومي أخضر شرائح.

ملعقة كبيرة خل.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ثوم مفروم.

شرائح فلفل حار.

ملح فلفل أسود.

فص مستكه.

2 فص حبهان.

تتبل الكبدة بالملح والفلفل الأسود. ثم ترفع على النار مع الزيت.

يضاف الخل وعصير الليمون قبل التقديم بدقيقة.

خطوات عمل الكبدة الإسكندراني في البيت

هناك أكثر من طريقة لعمل الكبدة في البيت زي أشهر المحلات. وبجودة طهي وبنظافة أكثر. ويمكن استبدال الكبدة بكبده الدجاج وذلك حسب الرغبة.

1- الطريقة الأولى:

كيلو كبده مقطعة شرائح مثل البانيه.

ثوم مفروم.

خيار مقطع مكعبات.

باذنجان.

فلفل أخضر وأحمر وحار.

لسان عصفور.

بصل مقطع قطع صغيرة.

عصير الطماطم.

2 كوب دقيق.

نصف كوب رده ناعمة جداً.

ملح وكمون وكزبرة ناشفة.

خل وعصير الليمون.

ملعقة كبيرة سكر.

ماء.

2- الطريقة الثانية:

نصف كيلو كبده.

10 فصوص ثوم مفرومين.

3 ملاعق خل كبيرة.

كزبرة وكمون وملح وشطه.

فلفل أخضر مقطع.

لمونتين.

نتبل الكبدة ونضع عليها الخل والثوم والكزبرة والكمون والملح. ونقلبها ونتركها أكثر من ربع ساعة.

ونضع زيت كثير على النار ونتركه يسخن جيداً. ثم نضع الكبده ونتركها بدون تقليب. لمدة 5 دقائق. ثم نقلبها ونضع عليها الفلفل المقطع. ونتركها 5 دقائق أخرى.

3- الطريقة الثالثة: