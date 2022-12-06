أسرع طريقة لعمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في 5 دقائق لتزيين الكيك و الحلويات

صوص الشوكولاتة الاقتصادي تعد هذه الطريقة الجديدة لعمل الصوص من أسرع وأحلى وأسهل الطرق التي يمكن أن توفر عليكي الكثير، كما أنها أحلي بديل لصوص الشوكولاتة الجاهز التي نقوم بشرائه من السوبر ماركت والمحلات، حيث أصبح مكلف وغالي الثمن جداً، ولأن الأطفال والشباب يحبون تناوله على خبز التوست ويفضلون اضافتة على جميع الحلويات والكيك كما أصبح يضاف على المشروبات الساخنة و الباردة يعطي لها طعم مميز ولذلك أصبح لا غني عنه في جميع المنازل، ويوجد طرق كثيرة جدًا لعمل صوص الشوكولاتة منها بإضافة زبدة و شوكلاوتة و كريمة ولكن طريقتنا هذه لا تحتاج لجميع هذه المكونات، سوف تحتاج مكونات متواجدة في جميع المنازل وغير مكلفة.

صوص الشوكولاتة الاقتصادي

يستخدم صوص الشوكولاتة في تغليف وتزيين الكيك والحلويات ولذلك سنقدم لكم طريقة سريعة لتحضيره من المنزل:

مكونات صوص الشكولاتة

كوب من حليب.

ربع كوب من الكاكاو.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.

4 ملاعق حليب بودرة.

¾ كوب من الزيت.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة الاقتصادي

بعد أن قدمنا لكم المكونات التي نحتاجها في عمل الصوص، سنوضح لكم طريقة تحضيره وهي:

يمكننا تحضيره في الخلاط الكهربائي أو باستخدام الهاند بلندر أو بالمضرب الكهربائي كما تفضلين.

نضع في الخلاط الكهربائي الحليب و السكر الأبيض ونقوم بضربهم جيدًا لمدة دقيقة لكى يذوب السكر.

ثم يضاف الكاكاو والحليب البودر والقهوة سريعة الذوبان.

نضرب هذه المكونات جيدا مع بعضهم لمدة لا تقل عن دقيقتين وهذا لكى لا يحدث تكتلات في الخليط.

بعد ذلك نقوم بسكب الزيت وبشكل تدريجي وبطئ جدا مثل الخيط الرفيع على الصوص مع الضرب المستمر.

سوف تلاحظين على الفور تغيير قوام الصوص وأصبح أثقل.

هنا يمكنك التحكم في قوام الصوص إذا أردت أن يكون خفيف لا تسكبي كمية الزيت كلها أم إذا كنت تفضلين أن يكون سميك اضيفي الزيت.

بعد ذلك يوضع في برطمان زجاجي معقم ونظيف و يوضع في الثلاجة ويمكن الاحتفاظ به لمدة اسبوعين على الأقل ويستخدم في تزيين الكيك والحلويات وبالصحة والهنا.

صوص الشوكولاتة بالزبدة

سنقدم لكم طريقة أخرى لعمل صوص الشوكولاتة بالزبدة، والمكونات هي:

ربع كوب من الكاكاو.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف كوب من الحليب.

ربع كوب من السكر البودر.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة بالزبدة