نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا والكركم المبهر: لتبييض البشرة لن تتخيلي نتائجه2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف علي كريم النشا والكركم المبهر , الكريم الفعال جدا في تبييض البشرة وإزالة الهالات السوداء حول العين مهما كان شدة السواد فهو يقضي عليها ويفتحها, فتعتبر الهالات السوداء مشكلة تقضي على جمال البشرة لهذا يصعب التخلص منها, ولكن مع هذا الكريم الرائع سوف تشاهدي نتائج مبهرة, التجاعيد من أكثر المشاكل التي تواجه البشرة والخوف منها حلم مزعج جدا بنسبة للبنات والسيدات لكن مع هذا الماسك الذي يعمل علي شد الجلد مما يأخر في التجاعيد ويشد البشرة, فهذا الكريم هو الحل الأمثل لمشاكل كثيرة في البشرة ونتائجه فورية وسريعة ومضمونة وأمنة جدا من أول استخدام, سوف يكون الفرق ملفت للنظر من خلال موقع ثقفني نقدم لكم هذا المقال علي طريقة عمل كريم النشا والكركم المبهر والرائع في عالم التفتيح2023.

مكونات عمل كريم النشا والكركم المبهر لتبييض البشرة بشكل مبهر وتحدي

أليكم مكونات كريم النشا والكركم العجيب مكونات بسيطة وسهلة ومتوافر في كل منزل وهي كالتالي:-

ملعقتين من الكركم.

ملعقة من النشا.

ملعقة من حليب البودرة.

ملعقة من زيت جونسون.

ملعقتين من الزبادي.

طريقة التحضير

اليوم سوف نتعرف على طريقة التحضير كريم النشا والكركم العجيب بأسهل الطرق الممكنة وتحدي وهي كما يلي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا وملعقتين الكركم ونقلب جيدا. ثم نضع ملعقة من لبن البودرة ونقلب جيدا حتى يتجانس المكونات . بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من زيت جونسون ونقلب ثم نقوم بوضع ٢ملعقة من الزبادي ونقلب جيدا للحصول على قوام كريمي سميك بعد شئ.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وخرافية وسريعة ومفيدة لكم هي كالتالي.

نغسل الوجه جيدا بغسول مناسب لكي حتي ينظف البشرة من الزيوت والكريمات.

بعد ذلك نقوم بوضع الماسك بحركات دائرية.

ثم نترك الماسك على البشرة لمدة عشرين دقيقة حتى يجف تماما.

نقوم بفرك الماسك جيدا بحركات دائريه حتي نتخلص من الماسك.

نغسل البشرة جيدا حتى تصبح خالية من خليط من الماسك.

نقوم بتجفيف البشرة جيدا نمرر قطعة من الثلج أو نمسح الوجه بماء الورد بعد ذلك نضع أي كريم مرطب .

سوف تلاحظين الفرق من أول استعمال وتحدي.

فوائد كريم النشا والكركم المبهر لتبييض البشرة في أسرع وقت ممكن

سوف نتعرف الان علي بعض الفوائد الخاصة كريم النشا والكركم المبهر لتبييض البشرة والحصول علي افضل نتائج للغاية وهي كما يلي:-