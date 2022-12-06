نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واقي شمس طبيعي ومبيض: من مكون خرافي لن تتخيلي نتائجه وتحدي2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم واقي شمس طبيعي ومبيض , حيث يعتبر من أفضل الأنواع الواقي للشمس, وبمكون واحد فقط ونتائج فعاله جدا دون تكلفة ومتوفر في كل مطبخ وكل منزل, ويعد من أقوي واقي شمس يمكن عمله في المنزل بخطوات بسيطة جدا افضل من الجاهز الغالي جدا ويحتوي علي مواد ضار بالبشرة، والتعرض لشمس طول اليوم ممكن يسبب مرض لبشرة أسمو سرطان الجلد يجب تجنب أشعة الشمس الحارقة وبالذات في فصل الصيف نظرا لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير,ويعتبر منظف لبشرة وفعال جدا لإزاله التصبغات الناتجة عن اشعة الشمس الضارة ويناسب جميع أنواع البشرة, ويساعد في ترطيب البشرة الجافة, واليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن واقي شمس طبيعي ومبيض للبشرة بمكون واحد فقط موجود في كل منزل دون تكلفة2023

مكونات عمل واقي شمس طبيعي ومبيض للبشرة ونتائج رهيب من أول استخدام

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها في واقي الشمس الطبيعي بمكون واحد وفعال جدا وهي كالاتي:-

كوب من السمسم.

كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة بسيطة ودون تكلفة لتحضير واقي شمس مبيض وطبيعي للغاية في أسرع وقت ممكن وهي كما يلي:-

نطحن السمسم في الهون بشكل جيدا حتي نحصل علي بودرة سمسم مطحونة جيدا. ثم نحضر خلاط الكهربي ونضع فيه بودرة السمسم ونضيف عليهم نصف كوب من الماء المغلي. ثم نشغل الخلاط ونخلط المكونات جيدا حتي نحصل علي حليب السمسم ثم نصفي الخليط في كوب باستخدام المصفى. ونستخدم الباقي من التصفية يمكن استخدامه مقشر للبشرة والجسم كاملا. نضع حليب السمسم في علبة الخاصة بالعطر أو وضعه وفي قالب الخاص بمكعبات الثلج.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف علي طريقة بسيطة جدا للاستخدام الواقي علي الجسم وكيفية الاستفادة من الخليط الرهيب الدي يحافظ علي بشرتكم من أشعة الشمس الحارقة وهي كالاتي:-

ونضع رشه علي كل أجزاء الجسم المعرضة للأشعة الشمس قبل الخروج بنصف ساعة.

ويمكن استخدام مكعب مثلج من حليب السمسم عن طريقة التدليك نصف ساعة علي الأماكن المعرضة لشمس قبل الخروج.

ونكرر العملية المناسبة ليكي قبل الخروج في أشعة الشمس بنصف ساعة.

فوائد واقي شمس طبيعي ومبيض للحصول علي جسم من حروق الشمس والاسمرار

سوف نتعرف علي بعض الفوائد الخاصة بواقي شمس طبيعي ومبيض لحماية الجسم من حروق الشمس والاسمرار وهي كالتالي:-