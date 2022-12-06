كريم مزيل العرق بخلاصة المسك وزيت جوز الهند للتخلص من رائحة العرق نهائيًا

كريم مزيل العرق من المستحضرات الخاصة بعناية الجسم، حيث يساعد على إزالة رائحة العرق الكريهة نهائيًا طول اليوم، كما يساعد على قتل البكتيريا والفطريات التي تنمو تحت الإبط، وتسبب رائحة العرق الكريهة، ويساعد الكريم أيضًا في التخلص من الاسمرار وغمقان البشرة نهائيًا، لأنه يحتوي على مكونات طبيعية تساعد على تفتيح البشرة وإغلاق المسام الواسعة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم مزيل العرق بخلاصة المسك وزيت جوز الهند لإزالة رائحة العرق طول اليوم.

مكونات عمل كريم مزيل العرق بخلاصة المسك وزيت جوز الهند

سوف نتعرف معكي يا سيدتي على بعض المكونات البسيطة التي يحتوي عليها هذا الكريم وهى كما يلي:-

مكعب من المسك المبشور.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من بودرة اكسيد الزنك.

مقدار ملعقة صغيرة من كربونات الصودا.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الشبه المطحونة.

عشر نقاط من زيت شجرة الشاي.

كبسولة من زيت فتامين A.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم مزيل العرق الرهيب بخلاصة المسك وزيت جوز الهند لإزالة رائحة العرق طول اليوم وهى كما يلي:-

نحضر وعاء صغير ونضع به المسك، وزيت جوز الهند، ثم نقلبهم مع بعض. نقوم بوضع الوعاء على البخار، ثم نقلب برفق حتى يذوب الخليط تمامًا ويصبح سائل. نقوم بإضافة المكونات الجافة، ثم نقلب برفق حتى يصبح الخليط مثل الكريم تمامًا. نضيف زيت الشاي، وزيت فتامين A، ثم نقلب باستمرار حتى نحصل على القوام المناسب. نقوم بوضع الكريم في علبة نظيفة، ثم نقوم باستخدامه كل يوم حتى نتخلص من رائحة العرق نهائيًا.

فوائد كريم مزيل العرق للجسم

سوف نتعرف على بعض الفوائد الرائعة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يأتي:-