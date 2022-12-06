طريقة عمل مشروب لتكبير الصدر في اسبوعين بس

في كتير من البنات بتعاني من مشكلة صغر حجم الصدر ، واحنا سبق وشاركنا معاكم وصفات, اطعمة, تمارين لزيادة حجم الصدر ، والنهاردة هنشارك معاكم وصفة جديدة وهي مشروب لتكبير الصدر بمكونات طبيعية وبسيطة.

فوايد مكونات المشروب:

– بذور الكتان: بذور الكتان بتحتوي على الفيتوسيتروجينات ، وهو الاستروجين النباتي اللي بيساعد على زيادة افراز هرمون الاستروجين ، وهو المسؤول عن حجم الصدر ، وزياده مستوى افرازه بيزود حجم الصدر بشكل طبيعي ، وده اللي بيخلي بذور الكتان فعالة وآمنه لتكبير الصدر.

– بذور الشمر: بذور الشمر بتساعد على تحسين انسجة الثدي بشكل طبيعي ، لان العناصر الطبيعية الموجودة فيه بتساعد في تحسين قوة الانسجة ، وبتحفز نمو انسجة الثدي ، بتساعد على تعزيز الدهون في انسجة وعضلات الثدي ، وده بدوره بيزود كتلة الثدي وبيساعد على زيادة حجم الثدي ، بتساعد على تحسين مستوى هرمون الاستروجين في الجسم.

– بذور الحلبة: الحلبة بتساعد على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون اللي بيساعد على تكبير الثدي ، وخصوصا لو ضيفتي له لبن ، الحلبة بتمد الجسم بكتير من الفيتامينات والمعادن اللي بتساعد على زيادة الاحماض الدهنية ، اللي بتساعد على تكبير الثدي ، الحلبة غنية بالبروتينات زي الاحماض الامينية اللي بتمد الجسم بالطاقة ، وبتساعد على بناء عضلات الثدي.

– بذور السمسم: السمسم بيحتوي على الدهون المشبعة وغير المشبعة وبيساعد على تحفيز عمل الغدد الدهنية في الثدي ، السمسم كمان بيحتوي على الفيتامينات اللي محتاجها الجسم.

مشروب لتكبير الصدر:

الطريقة 1:

– ¼ كوباية من بذور الكتان.

– ¼ كوباية من بذور الشمر.

– ¼ كوباية من بذور الحلبة.

– ¼ كوباية من بذور السمسم.

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات كلها مع بعض واضربيهم في الخلاط لحد ما يبقى الخليط بودر ناعم ، احفظيه في علبة محكمة الغلق للاستخدام.

طريقة الاستخدام

خدي من الخليط 1 ½ معلقة صغيرة ، ضيفيه لكوباية ماية (200 ملل) عادية ، قلبي الخليط مع الماية كويس ، وغطيه وسيبيه طول الليل ، واشربيه تاني يوم الصبح على معدة فاضية ، كرريه كل يوم.

الطريقة 2:

ضيفي 1 معلقة صغيرة من بذور الشمر, 1 ½ معلقة صغيرة من بذور الحلبة, لكوباية ماية (200 ملل) عادية بدرجة حرارة الغرفة ، قلبي المكونات مع بعض ، وغطي الكوباية وسيبيها طول الليل ، واشربيه تاني يوم الصبح على معدة فاضية مع اكل البذور ، كرريه يوميا.

بعد اسبوعين من الانتظام على المشروب بشكل يومي هتلاحظي الزيادة في حجم الثدي ، وتقدري تستمري على المشروب ده لحد 4 – 5 اسابيع لنتايج افضل.

طريقة المشروب بالفيديو:

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