نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البطاطا بالكريم كراميل طعمها وهمي جربيها هتعجبك في المقال التالي

صينية البطاطا بالكريم كراميل طعمها خرافي يمكننا عملها بكل سهولة، ويكون بهذه الحلوى قيمة غذائية عالية تزيد من الطاقة وخصوصا للأطفال وهم يقبلون على أكلها لطعمها الشهي اللذيذ، ونحن نعلم أن البطاطا بها فيتامينات كثيرة وهامة للجسم فهي تقوي الجهاز المناعي للجسم لأنها تحتوي على مضادات أكسدة مثل البيتا كاروتين وأيضا تحتوي على فيتامين C، وفيتامين B، ومعادن كثيرة ومنها الحديد والفسفور، وأيضا بها الكربوهيدرات والنشويات التي تمد الجسم بالطاقة لذلك علينا أن نتناول البطاطا. مكونات صينية البطاطا بالكراميل واحد كيلو من البطاطا.

نصف كوب من السكر.

كوب من الماء.

فانيليا.

واحد باكت من بودر الكريم كراميل.

أربعة أكواب من الحليب ما يعادل واحد كيلو.

نصف كوب سكر للكراميل+ ملعقتان من الماء. طريقة تحضير طينية البطاطا بالكراميل بالبداية نحضر أصابع البطاطا ونقوم بنقعها وغسلها جيدا، ثم نقوم بتقشيرها وتقطيعا لشرائح متوسطة الحجم.

نضع البطاطا بإناء معدني ونضع عليها نصف كوب السكر وكوب الماء ويتم سلقها جيدا حتى تتشرب الماء تماما.

يتم هرس البطاطا جيدا بواسطة شوكة.

علينا إحضار الخلاط ونضع به مقدار البطاطا المهروس وباكت الكراميل البودر وكيلو الحليب ونخلط كل المكونات جيدا.

نضع هذا الخليط على النار حتى الغليان.

نحضر الصينية التي نضع بها خليط البطاطا بالكراميل بعد وضع الكراميل بها.

نحضر صينية ونضع بها لتر من الماء المغلي، ونضع داخلها صينية البطاطا بالكراميل.

ندخلها الفرن الساخن حتى تتماسك.

نتركها تبرد ونضعها بالثلاجة وتقدم باردة بطعمها الشهي اللذيذ.

يتم تحضير الكراميل بأن نحضر طاسة ونضع بها نصف كوب من السكر ونضع ملعقتان من الماء ونتركه على النار حتى يتغير لون السكر للذهبي ونوزعه في صينية ونتركه. طريقة عمل البطاطا باللبن والفانيليا المكونات كيلو من البطاطا.

كوب من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من ألقشطه.

نصف كوب من السكر. طريقة التحضير أولا نغسل البطاطا وتقطع شرائح بحجم كبير وبدون تقشير.

ترص شرائح البطاطا في صينية.

نضع السكر على اللبن الدافئ ونقلبه ونضيف الفانيليا وملعقتان القشطة، ونضعه على شرائح البطاطا بالصينية.

ندخلها الفرن للتسوية ثم نضعها تحت الشواية لتحمير الوجه. عمر شويل - جدة البطاطا بالكريم كراميل طعمها وهمي جربيها هتعجبك - ثقفني نصائح منزلية.. أفضل مواد لتنظيف المجوهرات والحفاظ علي لمعانها بأسهل الطرق

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البطاطا بالكريم كراميل طعمها وهمي جربيها هتعجبك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.