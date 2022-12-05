حضري كيكة الشاي الاقتصادية بقوام خفيف وهش أحلى من محلات الحلواني

كيكة الشاي الاقتصادية من حلويات الجميلة التي تمتلك قوام خفيف وهش وكثير من الناس يقبلون على تناولها، وهى تمتلك بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نقوم من خلالها بإعداد كيكة هشة وجميلة بالمنزل بدل من شرائها من الخارج، كما تعرف هذه الكيكة بقوامها الهش وشكلها الجميل الذي يجذب الكثير من الناس إليها، وهي من الحلويات التي تقدم بجانب كوب من الشاي الساخن أو الحليب وكثير من الأطفال يفضلون تناولها قبل الذهاب للمدرسة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كيكة الشاي الاقتصادية بقوام خفيف وهش أحلى من محلات الحلواني.



مكونات عمل كيكة الشاي الاقتصادية

تتكون الكيكة من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

2 كوب من الدقيق الفاخر.

4 حبات من البيض.

كيس من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من الخل.

كوب من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الشاي الاقتصادية بقوام هش أحلى من الجاهزة وهى كما يلي:-

نحضر بولة متوسطة الحجم ونضع به السكر، والبيض، والفانيليا، والخل، والزيت ونخفق جيداً بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام خفيف وهش فاتح اللون. ثم نقوم بإضافة الحليب ونعيد الخفق مرة أخرى حتى تختلط المكونات مع بعضها، بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر، ونقلب في اتجاه واحد حتى يصبح الخليط ثقيل القوام غير متماسك مثل قوام العجين. يمكن إضافة القليل من الحليب سيدتي إذا لاحظتي أنا قوام العجين ثقيل للغاية. بعد ذلك نحضر قالب الكيك وندهنه بقليل من السمنة ويرش بالدقيق، ثم نصب خليط الكيكة بالقالب ونقوم بتوزيعه بالتساوي. ثم نشعل الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نضع القالب داخل الفرن ونتركه حتى يتضاعف حجمه وتصبح الكيكة ذهبية اللون. نخرج الكيكة من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نقوم بتقطيع الكيكة على شكل شرائح ونقدمها بألف صحة وهنا مع أحلى كوب من الشاي.

سر نجاح كيكة الشاي الاقتصادية

توجد بعض النصائح البسيطة التي يجب التعرف عليها حتى نحصل على كيكة هشة وهى كما يلي:-