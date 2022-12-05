بلون جرئ جدا وبملعقة كركديه اصبغي شعرك باللون الاحمر في المنزل وتألقي بجمال شعرك

صبغة الشعر باللون الكركديه، يعد اللون الأحمر أو لون الأكاجو كما يطلق عليه من أصعب الألوان التي يمكن الحصول عليها باستخدام المكونات الطبيعية، لذلك قمنا بالبحث عن أفضل الطرق التي أثبتت نجاحها لنساعدك في الحصول على اللون الأحمر الرائع بدون كيماويات وبمكونات طبيعية وسهلة ومتوفرة.

مكونات صبغة الشعر باللون الكركديه

هناك أكثر من وصفة طبيعية يمكنك استخدامها للحصول على نتيجة رائعة، ومن أفضل تلك الوصفات ما يلي:

الطريقة الأولى

مكونات تلك الطريقة سهلة واقتصادية ونتيجتها رائعة خصوصًا إذا كان شعرك فاتح اللون.

كوب من عشبة الكركديه.

نصف كوب خل أبيض.

2 ملعقة من الحنة الطبيعية

نصف كوب ماء.

طريقة صبغة الشعر باللون الكركديه

اطحني كوب من عشبة الكركديه جيدًا، حتى يصبح قوامه ناع مثل البودرة.

أحضري وعاء وضعي به الكركديه المطحون ونصف كوب من الخل، وارفعيهم على نار متوسطة.

اخلطي المكونات جيدًا، واتركيهم حتى يغلى الكركديه ويتحول لونه للداكن قليلاً.

ارفعي الخليط من على النار، واتركيه حتى يبرد.

ضعي الخليط على 2 ملعقة من الحناء الطبيعية واخلطيهم جيدًا.

ضيفي الماء بالتدريج إلى الخليط السابق، حتى تحصلي على القوام المناسب.

غطي الحناء جيدًا، واتركيها لمدة ساعة تقريباً قبل الاستعمال.

قسمي شعرك لعدة أجزاء، ثم وزعي الحناء عليه بالتساوي.

ارتدى قبعة الاستحمام، واتركي الحناء لشعرك لمدة ساعتين أو أكثر.

اغسلي شعرك بالطريقة المعتادة، واستمتعي بشعر باللون الأحمر الرائع.

الطريقة الثانية

هذه الطريقة لا تقتصر فوائدها على صبغ الشعر فقط، بل هي تعمل على تطرية الشعر وتطويله وعلاج الهيشان.

المكونات

4 ملاعق من الحنة الهندي.

ملعقة من مطحون الروزماري.

نصف ملعقة صغيرة بودرة دم الغزال.

كوب من منقوع البنجر.

كوب زبادي.

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة عسل نحل.

طريقة التحضير