بطريقة مظبوطة أعملي مخلل الزيتون الأسود زي المحلات بطعم لذيذ ومقرمش

الزيتون من الثمار المفيدة جدا لصحة جسم الإنسان حيث أن الزيتون يستخرج منه زيت الزيتون المتعدد الإستخدام حيث يتم إستخدامه فى المطبخ لتحضير الأكلات المقلية وأيضا يدخل فى عمل الحلويات ويستخدم زيت الزيتون من الناحية الطبية حيث أنه يشفى ويعالج السعال الشديد ويستخدم فى علاج عسر الهضم ويساعد زيت الزيتون فى ترطيب الجسم وتقشير الجلد الميت وأيضا يعمل على تفتيح البشرة، ويعمل على تنعيم وتكثيف الشعر ويعمل على تطويله وفك التشابك كما أن الزيتون يتم عمله مخلل بطعم لذيذ وشهى ومذاق يقبل عليه جمع الناس سواء الكبار أو الصغار، والزيتون منه الأخضر والأسود الذى نقدمه إليكى فى هذا المقال بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة لديكى يوميا فى المطبخ منها الملح والخل الأبيض وزيت الزيتون وحبة البركة وورق اللورا، وهذه المكونات إقتصادية تباع بأسعار رمزية، والزيتون يتوافر فى موسم الصيف، ويقدم مخلل الزيتون على أى مائدة سواء كانت مائدة الإفطار.

مكونات عمل مخلل الزيتون الأسود

كيلو واحد من الزيتون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الملح

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من حبة البركة

حبة من ورق اللورا

كمية مناسبة من الماء

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من مبشور الجزر

برطمان مناسب

طريقة عمل مخلل الزيتون الأسود