نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تتبيلة الحاتي السرية لعمل كفتة الحاتي المشوية على الفحم بالطريقة الأصلية وبطعم وريحة جنان في المقال التالي

كفتة الحاتي تعد من ألذ وأحلى المأكولات والتي يحبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار فهي من ضمن الأكلات التي تشتهر في أغلبية الدول وغير ذلك فهي تتميز بأنها خفيفة ومن الممكن أن نقوم بعمل هذه الكفتة بالعديد من الطرق المختلفة، فقد يمكن تسويتها في الفرن أو نقوم بشويها على الفحم أو يتم قليها على البوتاجاز وكل طريقة لها مذاق مختلف عن الطريقة الآخري وأيضا يمكننا أن نقوم بتشكيلها على شكل أصابع كرات متوسطة الحجم أو أقراص فهذا يتوقف على حسب الرغبة. مكونات عمل كفتة الحاتي نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

نصف كوب كبير من البقدونس المفروم.

كوب واحد كبير من البقسماط الناعم.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والحبهان المطحون. طريقة عمل كفتة الحاتي نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به نصف كيلو من اللحمة المفرومة ونضيف إليها بصلة واحدة كبيرة الحجم تكون مبشورة.

ثم قومي بوضع كوب واحد كبير من البقسماط الناعم ويتم إضافة ثلاث فصوص من الثوم المفروم ونصف كوب كبير من البقدونس المفروم.

وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة ونضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل.

ثم نقوم بوضع ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر والبابريكا والحبهان المطحون ويتم عجن جميع المكونات مع بعض.

ونضع الكفتة في الثلاجه ونتركها لمدة ساعة تقريبا ثم قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونحضر صينية ونضع بها ورق ألمونيوم ويتم دهنه بالزيت.

ثم قومي بتشكيل الكفتة على شكل أصابع متوسطة الحجم ونضعها في الصينية وبعد الإنتهاء نضع الصينية في الفرن.

ونتركها حتى يتغير لونها ويتم تسويتها جيدا وفي هذا الوقت نحضر ثلاث قطع من الفحم ونضعهم على النار للإشتعال بهم وبعد إخراج الصينية من الفرن نضيف قطع الفحم في صينية الكفتة ثم نضع عليهم نقطة من الزيت ويتم تغطية الصينية ونتركها حوالي عشر دقائق وبعد ذلك نضع الكفتة في طبق لتقديمها. عمر شويل - جدة تتبيلة الحاتي السرية لعمل كفتة الحاتي المشوية على الفحم بالطريقة الأصلية وبطعم وريحة جنان - ثقفني تابع رابط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات 1444برقم الهوية للرجال على رتبة جندي عبر منصة (أبشر - توظيف) jobs.sa والشروط المطلوبة

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