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خلطة الموز لفرد الشعر من الوصفات الآمنه والطبيعية التى تناسب جميع أنواع الشعر سواء كان الشعر دهنى أو جاف أو مقصف فالموز من الثمار التى تعطى للشعر اللمعان والترطيب، وسوف نعرض إليكى وصفة تتكون من عصير الموز وزيت جوز الهند وزيت إكليل الجبل وزيت الزيتون والفازلين فهذه الوصفة تحتوى على الكيراتين الطبيعى الذى يغذى الشعر من الجذور ويقويه، وتساعد وصفة الموز على معالجة الشعر الخشن والمقصف وبالتالى تعمل تنعيم الشعر، وتخفى الشعر الأبيض من الرأس، وتساعد وصفة الموز على تكثيف الشعر فالعديد من الفتيات يعانون من جفاف وخشونة الشعر بسبب كثرة التعرض للشمس وتناول بعض من أنواع الأدوية وكثرة إستخدام الشامبو، وأيضا إستخدام مجفف الشعر والمكواة فكل هذا يؤثر على صحة الشعر فيجعله معقد ويزيد من تشابك الشعر ويزيد من تعقيده لذلك ننصح بإستخدام خلطة الموز التى تتوفر مكوناتها فى كل منزل. مكونات خلطة الموز لفرد الشعر ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الموز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت إكليل الجبل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادى

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من جل الصبار طريقة عمل خلطة الموز لفرد الشعر أولا قومى بتنظيف شعرك بالماء الفاتر ثم جففيه جيدا بمنشفة نظيفة.

وبعد ذلك قومى بتحضير وعاء مناسب ثم ضعى فيه عصير الموز والزبادى وزيت جوز الهند وإمزجى هذه المكونات.

وبعد ذلك قومى بوضع زيت إكليل الجبل وزيت الزيتون والفازلين وجل الصبار ثم قومى بخلط جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح خلطة الموز جاهزة للإستخدام.

وبعد ذلك قومى بتقسيم شعرك إلى أجزاء متساوية ليسهل وضع خلطة الموز ثم إبدئى بتوزيع هذه الخلطة ثم مشطى الشعر بفرشاة.

وبعد ذلك إتركى خلطة الموز لمدة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعة ونصف، وبعد مرور الوقت قومى بغسل شعرك بالماء الدافئ.

وكررى هذه الخطوة مرتان فى الأسبوع وبعد ثلاثة أسابيع سوف تلاحظين شعرك مفرود وناعم بإستخدام وصفة الموز الرائعة. عمر شويل - جدة كيراتين منزلي قوي لفرد الشعر الخشن والمجعد وجعله ناعم حرير من أول أستعمال - ثقفني حاسبة الحمل والولادة بالتاريخ الميلادي والهجري

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