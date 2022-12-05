مفعول النشا الرهيب لتبييض وتفتيح اسمرار اليدين وبين الأصابع وجعلها بيضاء كالثلج

من أقوى وأسرع الخلطات الطبيعية والتي تساعد على تفتيح وتبييض اليدين في أسرع وقت ممكن هي خلطة النشا حيث أنها تحتوي على مكونات طبيعية ومن ضمنها هي مسحوق النشا وكذلك القهوة وعصير الليمون وماء الورد والزبادي وزيت الزيتون وغير ذلك، فكل هذه المكونات تكون غالبا موجودة في أي مطبخ فلا تحتاج لأي تكاليف ولكن كل مكون من هذه المكونات يكون مفيد جدا علي الجلد فيمكن أن نقوم بتجهيزها بكل سهولة وبدون تعب، وتأثير ونتيجة هذه الخلطة يظهر بعد مرور فترة قصيرة جدا وغير ذلك فأن تأثيرها الإيجابي يدوم لأطول فترة ممكنة وبجانب هذا فأن خلطة النشا تعمل على تنعيم وترطيب بشرة اليدين وتتخلص بشكل نهائي من الإسمرار الناتج من كثرة التعرض لأشعة الشمس، لذلك ينصح دائما بإستعمال هذه الخلطة فهي أفضل بكثير من كريمات التفتيح والتي تتكون من مواد كيميائية ضارة ولا تعطينا النتيجة المطلوبة وغير ذلك فأن هذه الكريمات تتسبب في ظهور آثار سلبية على اليدين مثل الحساسية والإلتهابات، فمن الممكن أن نقوم بإستخدام خلطة النشا لتفتيح الرجلين أيضا أو البشرة أو الجسم.

مكونات خلطة النشا لتفتيح اليدين

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل خلطة النشا لتفتيح اليدين